Par fikk takkebrev for pride-flagg

Et amerikansk par ble takket av naboen for å flagge med pride-flagget hele året. Nå går brevet viralt i sosiale medier.

Det var CBS News som først omtalte saken.

Meghan Stabler og Sal Stow bor i Round Rock i Texas. Da Stow skulle hente to pakker på dørstokken, la hun merke til et brev under stein på dørmatten.

Både Stabler og Stow har delt brevet i sosiale medier.

I brevet står det:

«Du kjenner ikke meg, men navnet mitt er (sladdet). Vi flytter i dag, men jeg vil takke deg. Å se et pride-flagg vaie så stolt utenfor huset deres hver dag har gitt meg mot til å komme ut til min familie og bli mer komfortabel med hvem jeg er».

Under teksten er det en tegning av en person som holder et hvitt, blått og rødt flagg og et regnbueflagg.

Takkebrevet har gått viralt i sosiale medier og har i skrivende stund blitt delt 1.100 ganger.

Stow forteller CBS News at hun ble emosjonell med en gang hun leste brevet.

– Tårene presset på og begynte å renne da jeg leste brevet. Jeg innså at bare det å være synlige med pride-flagget hele året har så stor innvirkning på et ungt menneske, sier hun.

– Det neste jeg tenkte var at jeg håper dette unge menneske har det bra. Jeg håper familien er støttende og at dette unge mennesket har støtten de trenger, fortsetter Stow.

Det første hun gjorde var å sende bilde av brevet til kjæresten Meghan, som da var på vei til London, ifølge CBS.

Stow håper at å flagge med Pride-flagget vil inspirere andre – ikke bare til å bli komfortable med seg selv, men også for å øke beskyttelsen for LHBT-miljøet.

– Jeg håper folk vet at LHBT-synlighet bør skje året rundt, ikke bare rundt pride-måneden, sier Stow.

