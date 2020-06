67 ÅR: Vladimir Putin er 67 år og har vært Russlands sterke mann siden nyttårsaften 1999. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

Nå innrømmer Putin at han kan tenke seg gjenvalg i 2024

Nå sier Vladimir Putin (67) det endelig rett ut: Han åpner for å stille til presidentvalget i 2024 – om grunnloven blir endret slik at han har lov til det.

Oppdatert nå nettopp

Folkeavstemningen om ny konstitusjon starter til uken. Hvis den blir vedtatt – noe som trolig skjer – blir Putins presidenttid «nullet», slik at han har lov til å stille til valg igjen i 2024. Putin overtok som president da Boris Jeltsin trakk seg ved inngangen til dette årtusen. Siden har han vært Russlands sterke mann.

– Jeg har ikke bestemt meg for noe ennå. Jeg utelukker ikke muligheten for å stille til valg dersom dette blir mulig i grunnloven. La oss vente og se, sa Putin i et eksklusivt intervju vist på den statlige tv-kanalen Rossija søndag.

Putin satt først to presidentperioder fra 2000 til 2008. Så gjorde grunnloven at han måtte nøye seg med å være statsminister fra 2008 til 2012. Deretter ble konstitusjonen endret, og Putin har blitt valgt til to seksårsperioder siden; i 2012 og i 2018. Han sitter altså fram til 2024.

Om han stiller igjen og vinner da, blir han valgt fram til 2030. Og med en ny konstitusjon kan han fortsette også fram til 2036 - om han lever og stiller og vinner valget i 2030.

les også Putin rasende etter gigantisk oljeutslipp: Ventet to døgn med å melde fra

Polina Kostyleva, som leder St. Petersburg-kontoret til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, er ikke det minste overrasket:

– Det var jo derfor hele denne prosessen ble startet; for at Putin skulle få muligheten til å styre videre, sier hun til VG.

– Det var hele poenget med en ny konstitusjon. Det er derfor han gjør dette.

«Nullingen» av Putins presidenttid har blitt tonet ned i omtalen av folkeavstemningen på statlig styrte medier.

les også Hva vil russerne med Norge?

– Målet med endringene i konstitusjonen er å styrke presidentens rolle, samt åpne for muligheten til at Putin gjenvelges i 2024, sier Gudrun Persson, Russland-ekspert ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), til VG.

SEIERSDAGEN: 75 årsjubileet for seieren over nazi- Tyskland skulle ha vært feiret den 9. mai, men måtte flyttes på grunn av corona-krisen. Men allerede 24. juni holdes den. Her trener Sukhoi Su-35S, Su-34 og Su-30SM-jagere over Moskva sentrum. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Folkeavstemningen skal altså foregå over syv dager, fra 24. juni til 1. juli. Opprinnelig skulle den ha blitt avholdt i april, men corona-krisen gjorde at Putin valgte å utsette den. Nå kommer folkeavstemningen rett i bakkant at markeringen av 75 år for seieren over nazistene i 2. verdenskrig. Militærparaden på Den røde plass er nemlig flyttet fra 9. mai til 24. juni - også som følge av corona-smitten.

les også Ga blaffen i WHO-advarsel og holdt militærparade

De statstyrte mediene driver aktiv kampanje for at Putins forslag til ny konstitusjon skal gå igjennom. Søndag kveld snakket den kjente programlederen Dmitrij Kiseljov (som forøvrig snakker norsk) på Rossija 1 energisk om at den nye konstitusjonen gir Putin sjansen til å stille igjen i 2024 og sørge for stabilitet og forutsigbarhet i russisk politikk». Senere søndag kveld vises en dokumentarfilm om Putin på den samme kanalen.

Publisert: 21.06.20 kl. 21:21 Oppdatert: 21.06.20 kl. 21:38

Fra andre aviser