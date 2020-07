HÅP: Migrantene på norskeide «Ocean Viking» øynet lørdag nytt håp, etter at medisinsk personell kom om bord lørdag. Legen ba migrantene fortsette å vente til situasjonen er løst. Italienske myndigheter har blokkert skipet fra å legge til havn i en ukes tid. Foto: Flavio Gasperini, SOS Mediterranee/AFP

Nyhetsbyrå: Migrantene skal plasseres på karanteneskip

Migrantskipet «Ocean Viking» har fått instruks om å gå mot havn i Italia. Men kapteinen har ikke fått klarsignal til å legge til kai, opplyser rederiet til VG.

Oppdatert nå nettopp

Søndag ettermiddag meldte nyhetsbyrået AFP at det norske skipet i morgen skal få legge til kai i Italia. Også organisasjonen SOS Méditerranée melder det på Twitter.

De skriver at myndighetene i Italia har gitt klarsignal til at de 180 migrantene om bord skal få lov til å forlate skipet og gå i land i Porto Empedocle på Sicilia mandag.

Daglig leder i rederiet Hoyland Offshore, Trym Jacobsen, sier til VG at kapteinen har fått instruks om å seile mot den sicilianske havnebyen Porto Empedocle.

Men italienske myndigheter har ikke gitt rederiet klarsignal til å legge til kai i Porto Empedocle, heller ikke til at de 180 migrantene får gå i land, sier Jacobsen.

– I Porto Empedocle ligger losjiskipet som italienske myndigheter bruker som transittskip for migranter. Vi antar at de 180 som er om bord i Ocean Viking vil bli plassert her, men dette har vi ikke fått noe informasjon om. Myndighetene holder kortene tett til brystet.

Ved 18-tiden søndag melder AFP at migrantene skal plasseres i karanteneskipet Moby Zaza.

– Jeg kan bekrefte at de har fått tillatelse til å gå over til Moby Zaza, trolig i løpet av mandag morgen, sier talsperson Dino Martirano i det italienske innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP, ifølge NTB.

Jacobsen sier at han er veldig lettet over at Ocean Viking nå får sette kursen mot havn i Italia.

– Jeg tør ikke si at alt er løst, men det ser positivt ut. Vi håper og tror at saken nå får en løsning, sier han.

Ifølge Jacobsen har avklaringen som kom søndag bedret stemningen om bord.

– Alle om bord har blitt veldig oppløftet av dette. Det er god lyd både blant migranter og mannskap, og slik jeg ser det er det ikke grobunn for gnisninger i den fasen vi er i nå.

– Hvordan tror du migrantene vil reagere på å bli plassert på et transittskip, hvis det blir løsningen?

– Dette er en del av immigrasjonshåndteringen til italienske myndigheter, og det er andre som skal ivareta den situasjonen. Men losjiskipet som ligger til havn i Italia skal jo ikke ut og seile, sier han.

OM BORD: Det norske skipet «Ocean Viking» har den siste uken plukket opp 180 mennesker fra to båter som drev rundt i Middelhavet. Her ser man både migranter og mannskap om bord fredag. Foto: Flavio Gasperini, SOS Méditerranée/AP Foto: Flavio Gasperini, SOS Méditerranée/AP

Situasjonen om bord på skipet, som ligget utenfor Sicilia, har den siste uken blitt svært krevende. «Ocean Viking» har vært ute til havs i over en uke fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Fredag meldte skipet om unntakstilstand etter at de slet med å få kontroll på de rundt 180 migrantene som skipet har plukket opp den siste uken.

Fakta om «Ocean Viking» «Ocean Viking» er et 69 meter langt lasteskip som seiler under norsk flagg.

Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Det er i Middelhavet for å gjennomføre søk- og redningsoppdrag på vegne av organisasjonen.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Redningsskipet har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter. Fakta: NTB Vis mer

Årsaken skal ifølge rederiet Hoyland Offshore være at en gruppe på 44 migranter prøvde å presse skipet til havn. Det har vært trusler mot mannskapet, og ifølge SOS Méditerranée skal seks personer ha forsøkt å ta sitt eget liv det siste døgnet – flere ved å hoppe i havet fra skipet.

Migranter og mannskap og operativt personale er blitt atskilt på dekket og broen.

Søndag ble migrantene om bord testet for corona, opplyste daglig leder Trym Jacobsen i Hoyland Offshore til VG søndag.

Publisert: 05.07.20 kl. 17:47 Oppdatert: 05.07.20 kl. 18:12

