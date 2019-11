KANDIDAT: Michael Bloomberg (77) kastet seg søndag inn i racet om å bli presidentkandidat for Demokratene. Foto: Reuters

Bloomberg utfordrer Trump: Levnes liten sjanse av eksperter

Han er styrtrik, gavmild, økonomisk konservativ og sosialt liberal: Nå er Michael Bloomberg (77) klar til å utfordre Donald Trump som verdens mektigste mann.

Nå nettopp

Milliardæren som i 12 år var borgermester i New York, annonserte søndag offisielt at han stiller som kandidat for Demokratene i presidentvalget 2020.

Norske eksperter levner ham liten sjanse til å vinne nominasjonen.

– Han er rik og litt av en kjendis, men jeg kan ikke se at han er en elsket figur som folk brenner for, sier professor i statsvitenskap Jennifer Leigh Bailey ved NTNU.

En annen USA-ekspert, seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, tviler også på at Bloomberg blir Demokratenes presidentkandidat.

– Jeg tror ikke han treffer tidsånden, sier Melby.

MINNES: President Barack Obama og tidligere borgermester i New York Michael Bloomberg i 2014, ved åpningen av museet som minnes terrorangrepet mot World Trade Center 11. september 2001. Foto: Reuters

Formue på 500 milliarder kroner

Mike Bloomberg er ifølge Forbes blant verdens ti rikeste, med en personlig formue på ufattelige 55 milliarder dollar, eller nærmere 500 milliarder kroner.

Det plasserer ham mellom Googles Sergej Brin og Microsofts Steve Ballmer på listen over Amerikas mest velstående.

77-åringen er blitt søkkrik som grunnlegger, eier og konsernsjef i Bloomberg - et nyhets- og markedsdatabyrå som betjener den internasjonale finanssektoren.

Bloomberg har ifølge New York Times planer om å bruke henimot en milliard kroner bare på digital annonsering for å vinne over republikaneren Donald Trump.

– Kan ikke kjøpe nominasjonen

– Han kan kaste seg inn i valgkampen med veldig mye tv-reklame og har sikkert ressurser til å hyre masse flinke folk som kan drive skreddersydd kampanje overfor bestemte grupper. At han kan bruke egne penger helt fritt, er et klart fortrinn, sier Melby.

Men han legger til at Bloomberg ikke kan kjøpe seg til nominasjonen heller.

– Til syvende og siste er det kandidaten selv, hans troverdighet og politiske budskap, som vinner valget. Og jeg er i tvil om en megariking som Bloomberg passer tidsånden blant Demokratene, der aktivistene drar partiet mot venstre, sier seniorforskeren.

Professor Bailey tror mange velgerne kan tenke at en mann som har gjort det så godt i forretningslivet, også kan komme til å lykkes i storpolitikken – slik de gjorde med eiendomsmagnaten Donald Trump for fire år siden.

– Mangler stjernekvalitet

– Andre vil tenke at han prøve å kjøpe presidentembetet. Det kommer ikke til å stå på pengene for Bloomberg. Men han trenger å få stjernekvalitet, og det har han ikke i dag. Derfor tror jeg ikke han har sjansen til å vinne nominasjonen, sier NTNU-professoren.

HEDRET: Den tidligere borgermesteren i New York ble i 2014 utnevnt til æresdoktor ved Harvard-universitetet. Her blir han applaudert av souldronningen Aretha Franklin (t.v.) og tidligere president George H.W. Bush. Foto: Reuters

Senator Bernie Sanders var raskt ute i går med å si at hans nye motstander ikke kommer til å nå langt i denne valgkampen.

– Vi tror ikke at milliardærer har rett til å kjøpe valg, sa Saunders ifølge CNN.

Elisabeth Warren fokuserte også på nykommerens enorme rikdom.

– Jeg skjønner at de rike har flere sko enn oss andre, at de har flere biler enn oss andre og at de har flere eiendommer. Men de får ikke en større andel av demokratiet, sa Warren ifølge The Boston Globe.

Biden: —En solid fyr

Joe Biden kaller sin nye opponent for «en solid fyr».

– La oss se hvordan det går. Jeg har ingen problemer med at han er med i racet, sa den tidligere visepresidenten ifølge The Washington Post.

Michael Bloomberg var borgermester i New York i 12 år, fra 2002 til 2014.

– Han er mer kjent enn mange andre presidentkandidater, men ikke særlig godt likt. Som borgermester fattet han beslutninger som ikke var så populære. Han er en brysk new yorker, sier Jennifer Leigh Bailey.

Borgermester-lønn på 1 dollar året

For å bekjempe kriminalitet og den høye drapsraten, var borgermester Bloomberg lenge tilhenger av politiets rett til å stanse og kroppvisitere mistenkte på gaten.

Nylig beklaget han dette standpunktet, som var blitt sterkt kritisert blant liberale borgerrettsaktivister og minoritetsgrupper.

Han ble også beskyldt for barnepikementalitet, da han ville stanse alt salg av sukkerholdig brus på restauranter og kinoer. Rettsvesenet satte en stopper for ideen.

Som borgermester tok han ut én dollar i lønn i året. Han tok t-banen hjemmefra 79. gate på Upper East Side og står angivelig i telefonkatalogen for New York City.

TOPPMØTE: Tobarnsfaren Michael Bloomberg med sin partner Diana Taylor (t.v.) traff den daværende britiske statsministeren David Cameron og hans ektefelle Samantha i England i 2007. Foto: Reuters

Sosialt liberal - økonomisk konservativ

Mike Bloomberg er sosialt liberal. Han er for abort, stamcelleforskning, likekjønnet ekteskap og mener at ulovlige innvandrere bør kunne bli amerikanske statsborgere.

Han støtter offentlige velferdsordninger og programmer mot fattigdom og er tilhenger av strengere våpenkontroll. Han er opptatt av miljøvern og kjemper mot kullkraftverk.

Økonomisk er han konservativ. Han snudde New Yorks økonomi fra milliarder i minus til milliarder i pluss ved å øke eiendomsskatter. Han er tilhenger av frihandel.

Mike Bloomberg har hele livet vært Demokrat, men var Republikaner som borgermester. Han vurderte å være uavhengig presidentkandidat ved forrige valg, men endte med å gi sin støtte til Demokratenes senator Hillary Clinton i juli 2016.

Den gang sa han om Republikanernes presidentkandidat:

– Trump vil ha dere til å tro at vi kan løse våre største problemer med å deportere meksikanere og utestenge muslimer. Han vil ha dere til å tro at å reise handelsbarrierer, vil bringe arbeidsplasser tilbake. Han tar feil i begge tilfeller.

FILANTROPER: Microsoft-grunnlegger Bill Gates oppfordret Michael Bloomberg til å gi borte minst halve formuen til veldedige formål i sin levetid. Det vil milliardæren gjøre. Foto: Reuters

Har gitt borte 70 milliarder kroner

77-åringen er medlem av The Giving Pledge, et initiativ som oppfordrer amerikanske milliardærer til å gi bort minst halvparten av sin formue til veldedige formål.

Bloomberg har ifølge Forbes gitt bort åtte milliarder dollar – over 70 milliarder kroner –til miljøvern og klimatiltak, helsevesen, utdanning, urban innovasjon og våpenkontroll.

MEDIEVANT: Michael Bloomberg møter pressen utenfor Det hvite hus i Washington DC, etter et møte i februar 2013 med daværende visepresident Joe Biden. Foto: Reuters

Fremdeles er det 12–14 presidentkandidater på Demokratenes side. Elisabeth Warren, Joe Biden og Bernie Saunders leder på meningsmålingene.

– Etter de første primærvalgene i februar tynnes feltet. Da vil vi vite om Bloomberg har noen sjanse eller om andre seiler opp. Utfallet kan bli uklart veldig lenge, sier Melby.

Geriatrisk oppgjør om nominasjonen

Han tror ikke det er lett å komme inn i racet så sent og har vanskelig for å se at Bloomberg tilfører nye standpunkter som ikke er representert blant de andre kandidatene.

–Jeg sitter også litt med følelsen av at presidentvalget kan bli et geriatrisk oppgjør. Bloomberg plasserer seg aldersmessig omkring Biden, som er 77 og Saunders, som er 78 år. Trump er til sammenligning «bare» 73 år, påpeker Svein Melby.

Jennifer Bailey mener det er vanskelig å spå utfallet av Demokratenes nominasjonskamp.

– Ingen vet om det blir en moderat kandidat som går mot midten eller en utradisjonell som trekker mot venstre. Vanlig politisk logikk gjaldt ikke sist. Det er åpent denne gangen også, sier NTNU-professoren.

Publisert: 25.11.19 kl. 01:23

Mer om