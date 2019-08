EVAKUERES: En liten baby berges ut fra flomområdet i byen Sangli i delstaten Maharashtra. Foto: Reuters

147 døde og hundretusener evakuert etter flom i India

Redningsarbeidere jobber på spreng for å hjelpe folk unna de flomrammede områdene i de tre indiske delstatene Kerala, Karnataka og Maharashtra.

Oppdatert nå nettopp

– Flere hus er fortsatt dekket av tre til fire meter med gjørme. Dette er svært vanskelig redningsarbeid, sier Keralas delstatsminister Pinarayi Vijayan til Reuters søndag.

Her ventes det mer uvær, og myndighetene frykter at redningsaksjonen blir avbrutt av tordenstormer og kraftige regnskyll. Allerede er rundt 165.000 personer fra Kerala plassert i midlertidige leirer, og 57 personer er bekreftet drept, skriver Reuters. Til sammen i de tre delstatene Kerala, Karnataka og Maharashtra er dødstallet 147, ifølge delstatsmyndighetene.

I fjor opplevde delstaten en av sine verste flommer på over 100 år. Se video her:

I Keralas nabodelstat Karnataka i nord er over personer bekreftet omkommet og 481.000 enten drevet på flukt eller evakuert. Enda lenger nord, i Maharashtra, er mer enn 400.000 personer berørt, skriver NTB.

– Det er hjerteskjærende å se hva alle menneskene i Wayanad har mistet. Vi vil gjøre alt i vår makt for å hjelpe dem med å komme seg på føttene igjen, skriver Rahul Gandhi, lederen for Indias største opposisjonspartiet Kongresspartiet, på Twitter etter å ha besøket de flomrammede områdene..











STORE VANNMENGDER: Byen Jamkhandi i delstaten Karnataka likker rundt 50 mil fra storbyen Bangalore. Bildet er tatt søndag.

Han ber statsminister Narendra Modi om å bevilge mer penger, skriver Times of India. Innenriksminister Amit Shah har allerede sagt at myndighetene kartlegger situasjonen og at de vil hjelpe delstatsmyndighetene i flomarbeidet.

Den årlige regnsesongen varer fra juni til september og fører hvert år til flom og jordskred i flere land i Sørøst-Asia, skriver NTB. Monsunregnet er livsviktig for jordbruk og dyreliv, men påfører også stort tap for bønder og på infrastruktur.

Publisert: 12.08.19 kl. 01:54 Oppdatert: 12.08.19 kl. 02:26

