NYSGJERRIG ART: Månefisker er ufarlig for mennesker, men de er nysgjerrige og kan oppsøke dykkere. Denne ble funnet av to fiskere i Australia. Foto: Linette Grzelak

Gigantfisk går viralt

En kolossal fisk er blitt verdenskjent etter at den ble funnet skylt opp på land i Australia.

Den døde giganten ble oppdaget av to fiskere i nasjonalparken Coorong sør i Australia , og bilder av den havnet senere på Facebook.

– Han trodde først at det var en bit av et skipsvrak, sier Linette Grzelak til The Guardian Australia. Hun er samboeren til den ene av fiskerne, og kvinnen bak Facebook-posten.

KOLOSS: Fisken, som også kalles klumpfisk på norsk, anslås å være 1,8 meter lang. Den ble funnet på bredden av Murray River. Foto: Linette Grzelak

Fisken er en Mola Mola, eller månefisk, og kan veie mer enn en bil, skriver National Parks South Australia på Facebook.

– Trodde ikke den var ekte

Grzelak sier til BBC at fiskens skinn ifølge samboeren minnet om huden til et neshorn.

– Jeg trodde ikke den var ekte før jeg googlet «månefisk», sier hun.

HEMMELIGHETSFULL: Ifølge Ralph Foster vet man svært lite om månefisken. Men man vet at favorittmaten er maneter. Foto: Linette Grzelak

Det antas at den døde kjempen har blitt skylt ut i havet igjen, opplyser Grzelak.

Ralph Foster, leder for South Australian Museums fiskesamling anslår overfor ABC News Online at den er cirka 1,8 meter lang og sier at den befant seg på den mindre enden av størrelsesskalaen for arten.

På engelsk kalles den «sunfish», og den har fått navnet sitt fordi den liker å ligge i havoverflaten og kose seg i solskinnet, men den trives også på havets dyp, forteller Foster.

– Når de er varme nok, vil de dykke flere hundre meter ned og spise maneter. Der blir de ganske lenge, sier fiskesamling-sjefen.

Månefisker er ufarlig for mennesker, men de er nysgjerrige og kan oppsøke dykkere, ifølge National Geographic, som også melder om at de er klumsete svømmere.

