PRESSET: Hongkongs leder Carrie Lam har vært under kraftig press de siste månedene. Foto: Vincent Yu / AP / NTB scanpix

Hongkongs leder advarer om alvorlig eskalering

Hongkongs leder Carrie Lam advarer tirsdag om en alvorlig eskalering i volden under demonstrasjonene i regionen, men sier at regjeringen har kontroll.

Lederen uttaler seg for første gang siden søndag, da politiet brukte både tåregass og varselskudd mot demonstranter som kastet steiner og bensinbomber. Lam kaller voldshendelsene for alvorlig, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi bør jobbe mot forsoning i samfunnet ved å kommunisere med ulike mennesker. Vi vil stanse den kaotiske situasjonen i Hongkong, sier Lam, som avfeier at hennes regjering har mistet kontroll.

Flere demonstrasjoner er planlagt de kommende dagene og ukene, noe som kan bli et problem for kinesiske myndigheter, som ønsker å stanse uro i forkant av 70-årsmarkeringen av grunnleggelsen av den kinesiske republikken 1. oktober.

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert mot den Beijing-vennlige regjeringen. Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble til slutt lagt på is, men demonstrasjonene har fortsatt. Siden demonstrasjonene startet i juni har over 700 blitt pågrepet.

Publisert: 27.08.19 kl. 07:09

