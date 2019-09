Boris Johnson har mistet flertallet i Parlamentet

LONDON (VG) Boris Johnson satte tonen for brexit-oppgjøret da han åpnet Parlamentet tirsdag. I løpet av kvelden skal han stå imot en utsettelse av brexit, og allerede onsdag kan en dato for nytt valg være bestemt.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke lenger flertall i Parlamentet etter at en parlamentariker fra toryene skiftet side til Liberaldemokratene.

Det er den konservative parlamentarikeren Philip Lee som nå har hoppet av.

– Etter lang overveielse har jeg kommet fram til at det ikke lenger er mulig å tjene mine velgeres og landets interesser som konservativ parlamentariker, skriver Lee på Twitter og legger ved sitt oppsigelsesbrev til statsministeren.

Opphetet debatt

Den lange køen av folk på utsiden Parlamentet tirsdag ettermiddag kunne vært til en konsert – i stedet er det politisk sirkus britene vil se nærmere på.

– Alle i denne regjeringen vil ha en avtale, slår statsminister Boris Johnson fast. Avtalen han sikter til er avtalen hans forgjenger Theresa May aldri fikk på plass i forhandlingene om brexit.

Brexit-oppgjøret er nok en gang inne i en avgjørende fase, og folk vil inn i Parlamentet for å forstå landets fremtid.

VG er i Parlamentet og følger avstemningen. Utfallet kan endre Storbritannia i flere tiår, skriver britisk presse.

Parlamentets stab opplyser til VG at det som skjer i dag er ukjent terreng, også for dem som er politiske dyr.

I løpet av dagen kan alt skje. Dette er med andre ord ikke hverdagslig. Noe som også merkes på stemningen i parlamentet. I sitt åpningsinnlegg så Johnson seg nødt til å pause flere ganger, og speaker John Bercow så seg flere ganger nødt til å irettesette de som sto for bråket.

Johnson har vært krystallklar på at han ønsker å forlate EU, med eller uten en avtale, men mener altså at de ligger bedre an til å få på plass en avtale enn før.

– Vi gjør fremskritt i Brussel.

DEMONSTRERER: Flere har møtt opp for å vise sin støtte til nyvalg i Storbritannia. Foto: Ahmed Fawad Ashraf, VG

Dette er meningen at skal skje i dag

Mens Boris Johnson vil ut av EU 31. oktober, vil opposisjonen, ledet av Jeremy Corbyn, prøve å stagge Johnson og få brexit utsatt til 31. januar.

De mener det er en katastrofe å forlate EU uten en avtale.

Det som gjør kampen ekstra delikat er at Jeremy Corbyn har støtte fra om lag 20 av Johnsons partifeller, og sammen mener de at de har flertall for å stanse Johnson fra å forlate EU uten avtale.

Konservative Philip Hammond, som var finansminister i Theresa Mays regjering frem til juli i år, er blant motstanderne. Han mener opposisjonen har slagkraft nok til å ta første stikk.

– Jeg tror vi har flertallet. Jeg tror det er nok folk til å krysse denne linjen, sier han til BBC Radio, ifølge Reuters.

DEMOKRATI: Flere briter har stilt seg utenfor parlamentet for å demonstrere. Her står Christine Forrest med banneret sitt, som har påskriften «Brexit er demokrati i praksis». Foto: Ahmed Fawad Ashraf, VG

– De må ikke klare å stanse ham, sier Christine Forrest. Hun forteller at hun er utenfor Parlamentet ofte, alltid med den røde plakaten med teksten «Brexit is DEMOCRACY in action». I hatten har hun flere pins. «Let’s go WTO!» og «BACK BORIS».

– Aller helst vil jeg vil at brexit skjer med en avtale og at vi inngår handelsavtaler med Verdens handelsorganisasjon, og jeg vil ikke ha en ny utsettelse.

– Hvorfor støtter du brexit?

– Vi liker Europa, men ikke EU. De dikterer oss, og tyskerne prøver å ta over verden, sier hun.

TILREISENDE: Rosalin (77) har reist fra Brighton til London for å demonstrere. Foto: Ahmed Fawad Ashraf, VG

Hvis Johnsons brexit-planer blir blokkert i Parlamentet, kan statsministeren bli nødt til å utlyse valg veldig snart, selv om han mandag kveld sa han ikke ønsker det.

2/3 av politikerne må si ja til en ny folkeavstemning som er planlagt sent i morgen kveld. Hvis det skjer, må Boris Johnson tenke over når han vil holde valg. Da vil han gå til Dronning Elizabeth og sette en dato for valget.

Det kan skje i første halvdel av oktober, bare to uker før Storbritannia etter planen skal forlate EU.

