KREVER RETTFERDIGHET: Hundretusener verden over har demonstrert mot politivold og rasisme etter at George Floyd ble drept i Minneapolis. Her fra en demonstrasjon i New York 10. juni. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun har kjempet hele livet mot rasisme: – Denne gangen føles det annerledes

Borgerrettighetsaktivist og sosiologiprofessor Joyce Ladner (76) sier hun er sint, trist og trett av å se hvordan afrikansk-amerikanere behandles. Men nå øyner hun håp for USA.

– Denne gangen føles det annerledes. Det har aldri vært så store demonstrasjoner. Jeg tror vi er kommet til vendepunktet som vil gi varig forandring.

Det sier borgerrettighetsveteranen Joyce Ladner på telefon til VG fra sitt hjem i Washington D.C. Hun har stått på barrikadene for svarte amerikaneres rettigheter siden hun var tolv år. Hun har demonstrert etter hvert politidrap, og hun har møtt Martin Luther King, Nelson Mandela og Michelle Obama. Men den antirasistiske massebevegelsen som startet etter drapet på George Floyd 25. mai, har hun aldri sett maken til.

VIKTIG STEMME: Joyce Ladner er pensjonert professor i sosiologi og aktiv i USAs borgerrettighetsbevegelse Foto: Privat

– Så mange er ute i gatene og protesterer mot drapet på Floyd, for historien har vist oss at en lang rekke mordere har fått gå ustraffet videre. Dette har bygget seg opp så lenge. Nå sier vi at nok er nok. Vi er sinte, triste og trette. For min egen del spør jeg meg: Hvorfor må jeg fortsette å kjempe den samme kampen, 65 år etter drapet på Emmett Till, uten resultat?

Det var i 1955 at den 14 år gamle afrikansk-amerikanske Emmett Till ble lynsjet under en sommerferie i Mississippi – samme stat som der Ladner vokste opp. 14-åringen ble bortført, mishandlet og drept for å ha plystret etter en hvit kvinne. Gjerningsmennene ble frikjent i retten.

– Svarte menn var blitt drept før, men dette var det første barnet. Han var en gutt på vår alder. Det skremte vettet av oss, og det gjorde at vi følte oss sårbare. Beskyttelsen jeg hadde følt fra mitt hjem og mine foreldre forsvant, for denne gutten ble revet ut av huset der han bodde. Jeg innså at jeg ikke var trygg noe sted for rasisme og diskriminering, forteller Ladner.

Drapet på Till endret livet hennes – og startet borgerrettighetskampen.

BRUTALT MYRDET: Emmett Till ble bare 14 år. Foto: AP

Ladner og hennes åtte søsken vokste opp i et segregert Mississippi. De svarte innbyggerne hadde ikke stemmerett, fikk ikke sitte foran på bussen, bodde i egne nabolag og gikk på egne skoler.

– Vi fikk ikke lov til å prøve på sko i skobutikken, vi fikk ikke drikke cola i kafeteriaen, alle skolebøkene våre var arvet fra de hvite skolene og vi fikk ikke lov til å gå inn på det nye biblioteket. Dette var hverdagen vår, minnes Ladner.

ALDRI GLEMT: Under demonstrasjonene etter George Floyd, blir Emmett Till stadig nevnt. Her fra Chicago 13. juni. Foto: Natasha Moustache / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

På barrikadene med Martin Luther King

Etter oppveksten i Mississippi er Ladner blitt en fremtredende borgerrettighetsaktivist. I 1963 var hun som 19-åring en av organisatorene bak frihetsmarsjen i Washington D.C., der Martin Luther King sa de ikoniske ordene «I have a dream».

– Jeg kjente King på den tiden. Han snakket alltid med oss andre i staben, og var en svært hyggelig mann. Den dagen feiret vi, svarte og hvite, at vi skulle komme oss gjennom dette, men tre uker senere ble fire svarte jenter bombet til døde på en søndagsskole i Birmingham av Ku Klux Klan. Realiteten hentet oss raskt inn.

Den høsten ble Ladner fengslet for å ha forsøkt å bli med en medstudent til en hvit kirke. Her ble hun nektet adgang, og arrestert fordi hun «forstyrret freden».

fullskjerm neste FRIHETSMARSJEN: Ladner under demonstrasjonstoget i Washington D.C. i 1963, sammen med den kjente TV- og radiojournalisten Nancy Dickerson.

I 1965 fikk svarte amerikanere omsider stemmerett, og diskriminering på bakgrunn av rase ble forbudt.

Men rasismen forsvant aldri. Den er en egen bestanddel av det amerikanske samfunnet, ifølge Ladner.

– Svarte gutter blir fortsatt mistenkeliggjort. De får aldri en skikkelig sjanse, politiet stopper dem uansett. Og diskrimineringen består i ansettelser, utdanning og boligpolitikk. Svarte går fortsatt på de fattigste skolene og bor i de fattigste nabolagene. I tillegg er svarte mer utsatt for covid-19, fordi mange bor tett, jobber i frontlinjen og ikke har råd til helsehjelp.

Håper Biden blir USAs nye president

Ladner bor i samme gate som president Donald Trump, i den flere kilometerlange Pennsylvania Avenue i Washington D.C. Men hun er på ingen måte venn med «naboen» – snarere legger hun mye av skylden for dagens rasisme på ham.

– Donald Trump er halve grunnen til at vi ser så mye åpenbar rasisme på lyse dagen, slik vi så med George Floyd, sier hun.

76-åringen håper nå at Joe Biden, som etter alt å dømme blir Demokratenes presidentkandidat, vinner valget i november. Biden får mye støtte blant afrikansk-amerikanske velgere.

– Trump faller på meningsmålingene for tiden, på grunn av håndteringen av coronapandemien og Floyd-drapet. Tror du dette vil prege valget?

– Jeg tror momentumet kan vare til november, men mindre han gjør noe dramatisk for å snu det. Målingene viser at han mister velgere blant sine egne, og det er et stort nederlag for ham. Alle ser at Trump ikke har klart å lede landet sitt i krisetider. Han har aldri sagt at han er lei seg for at folk dør av covid-19, eller at han er lei seg for drapet på Floyd.

– Den store utfordringen er å få de demokratiske velgerne ut og stemme. Og skjer det, vil Biden vinne.

Publisert: 23.06.20 kl. 22:53

