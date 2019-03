PREGET: Sjef for Telemark bataljon, Ole Christian Emaus, deltar i øvelse Northern Wind. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Svensk soldat døde i militærøvelse: – Det går tungt inn på alle

ÖVERKALAX (VG) En svensk soldat mistet livet i en ulykke natt til mandag. Øvelsen Northern Wind er satt på pause.

Nå nettopp







Et pansret CV 90 kjøretøy var involvert i ulykken, der en kvinnelig soldat i 40-årene mistet livet.

– Det verste har inntruffet. En kamerat i Försvarsmakten har betalt den ytterste prisen og mine tanker går til pårørende og venner i styrken, sier øvelseleder Stefan Smedman i en pressemelding.

- Soldaten ble påkjørt av stridsvognen, sier Marie Tisäter ved Försvarsmaktens kommunikasjonsavdeling til Aftonbladet.

Det var bare svensk personell involvert i ulykken, som skjedde i området Överkalix i østre Norrbotten.

Øvelsen Northern Wind, der 10.000 soldater fra Sverige, Finland, Norge, USA og Storbritannia. Den er utsatt som følge av ulykken mandag, men ventes å settes i gang igjen i løpet av mandag ettermiddag.

Blant dem som deltar i øvelsen, er den norske Telemark bataljon.

– Først og fremst går våre tanker til dem som sitter hjemme, sier sjef for Telemark bataljon, Ole Christian Emaus, til VG.

De skulle etter planen ha satt igang dagens framrykking klokken 05, men har utsatt den som følge av ulykken. Emaus sier at de som er i felt og opererer tunge våpen og kjøretøy på daglig basis, kjenner til risikoene.

– Å ha så mye materiell og personell ute sammen er ikke risikofritt.

Han sier at de er preget av hendelsen at stemningen har vært trykket etter at de hørte om ulykken.

– Det går tungt inn på alle.

Personellet som jobber med de tunge kjøretøyene har sikkerhetsrutiner som skal forhindre slike ulykker, som de går gjennom med jevne mellomrom.

– Vi kjører rundt i det samme materiellet og tenker jo på at det kunne ha vært oss i den situasjonen. Det føles veldig nært.

25.03.19 14:13