SKYTER: Et skjermbilde fra en video sluppet av politiet i Connecticut viser situasjonen da 18 år gamle Anthony Cruz ble skutt. Foto: AP

Tenåring skutt av politiet: – Vi er knust og rasende

En 18-åring i Connecticut, mistenkt for å ha stjålet en bil, ble skutt og drept av politiet da han forsøkte å stikke av med bilen. Familiens advokat mener politimannen bør straffes.

Nå nettopp







Det var i slutten av april at 18 år gamle Anthony Jose Vega Cruz ble forsøkt stoppet av politiet i den amerikanske småbyen Wethersfield i Connecticut, på grunn av mistanke om falske skilter på bilen han kjørte.

Fredag kveld offentliggjorde myndighetene i den lille byen en video fra hendelsen, etter sterkt press fra befolkningen.

Videoen viser at Cruz, i stedet for å la seg arrestere, prøver å kjøre av gårde. I to omganger kolliderer politimennene med Cruz’ bil for å stoppe ham, og nevnte politimann løper til slutt foran bilen for å få ham til å stoppe.

les også Åtte skutt i Baltimore: Én bekreftet drept

18-åringen kjører så mot politimannen, og ut ifra videoen ser det ut som han er i ferd med å kjøre ham ned.

Politimannen roper at sjåføren skal «vise hendene», og fyrer av to skudd mot sjåførsiden. Skuddene treffer Cruz i hodet, og 18-åringen dør to dager senere på sykehuset.

Ber om straff

Nå vil Cruz’ familie at politimannen som avfyrte skuddene blir straffet. Familiens advokater, Ben Crump og Michael Jefferson, sier at videoen tydelig viser at politimannen handlet uforsvarlig.

– Vi er knust og rasende, og krever rettferdighet for sønn og bror. Politimannen må betale for sine handlinger, og vi anmoder statsadvokaten om å gi familien rettferdighet og sikte politimannen, uttaler advokatene ifølge AP.

les også To døde etter skyting ved amerikansk universitet

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU er blant dem som har uttalt seg kritisk om saken, og at en rutinemessig stopp av en bilfører ender opp med skuddveksling.

David McGuire, direktør i ACLU, sier ifølge AP at det «ikke finnes noen god grunn til at et problem med bilskilter skal eskalere til en dødelig skuddveksling som setter liv i fare på veien».

Politimannen som avfyrte skuddene er permittert etter hendelsen.

Etterforskningen av hendelsen er ikke avsluttet, men politiet har valgt å frigi videoen for å stoppe eventuelle spekulasjoner. Flere, deriblant Anthony Cruz’ nevø, har innstendig bedt myndighetene om slippe videoen, og demonstrasjoner ble avholdt utenfor politiets hovedkvarter i byen.

les også Syv funnet drept i Tennessee

Fredag ga politiet etter for presset.

– Det har vært ramaskrik for denne videoen, og jeg mener det er viktig for folk å kunne se den selv. Ellers er det mye feilinformasjon som slipper ut, sier ordføreren i Wethersfield, Amy Morrin Bello, til den lokale tv-kanalen WTIC-TV.

Politiskytinger har vært et vedvarende problem i USA . Flere hundre blir skutt og drept av politiet årlig, langt flere enn andre vestlige land, ifølge nettstedet Vox.

I fjor ble 992 mennesker drept av politiet, og så langt i år er 323 drept, viser en oversikt fra Washington Post.

Publisert: 04.05.19 kl. 01:00