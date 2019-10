Én død og flere skadet etter massiv bygningskollaps i New Orleans

Personer løp for livet da bygningen kollapset i byen New Orleans i USA. Det meldes om at én person er død, at flere ikke er gjort rede for og om flere skadede.

Oppdatert nå nettopp







Kollapsen av hotellet som var under oppføring, som tilhører kjeden Hard Rock, skjedde ved 9.30-tiden lørdag morgen lokal tid.

Da raste hele bygningen sammen. Video som er tatt fra stedet viser flere personer som løper samtidig som bygningen raser bak dem.

Minst én død

Lokale medier melder om flere skadede. Ambulanseselskapet Acadian Ambulance melder at de har fraktet 13 personer fra stedet i 12 ulike ambulanser.









KOLLAPSET: Slik ser det ut på stedet etter hotellet som var under oppføring, kollapset.

Til TV-kanalen WWL-TV forteller Louisiana-guvernør John Bel Edwards at én person er død og at flere ikke er gjort rede for.

– Trodde det var et jordskjelv

Bygningen skulle bli et 18-etasjers hotell med 350 soverom og en rekke møterom. Det skulle åpne til våren neste år.

Vitner beskriver til dem dramaet som utspilte seg.

– Det hørtes ut som, jeg vet ikke helt hvordan jeg kan forklare det, som en bygning falle sammen, sier Matt Worges til nettstedet, før han utdyper:

– Det var en dyp, buldrende lyd. Som et fly kanskje.

Worges forteller at barna til en medstudent kunne kjenne bakken buldre da bygget falt sammen.

– De trodde det var et jordskjelv.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 12.10.19 kl. 17:42 Oppdatert: 12.10.19 kl. 18:31







Mer om