Boris Johnson vil holde nyvalg 12. desember

Statsminister Boris Johnson sier han vil fremme forslag i Parlamentet om nyvalg 12. desember.

Det tredje gang Johnson forsøker å få til et nyvalg. De to andre gangene har han ikke fått flertall for det i Parlamentet.

Johnson sier at datoen gir de folkevalgte muligheten til å gå nøye gjennom brexitavtalen som er kommet på plass. Ifølge planen hans skal Parlamentet da være i virksomhet fram til 6. november, og deretter begynner valgkampen.

Opposisjonspartiet Labour ønsker også i prinsippet et nyvalg, men partiet har så langt vært uenige med De konservative om når det bør skje. Johnsons regjering har ikke noe flertall i forsamlingen, og har vært avhengige av støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP.

Etter at flere konservative representanter enten har meldt overgang til Liberaldemokratene eller blitt ekskludert, er støtte fra DUP heller ikke nok for regjeringen.

Brexit-forvirret? Dette kan skje nå?

Statsministeren hadde torsdag møte med sine ministre for å drøfte regjeringens neste skritt, opplyser Johnsons kontor til Reuters.

Parlamentet ga tirsdag sitt første ja til skilsmisseavtalen Boris Johnsons regjering har forhandlet fram med EU. Johnsons ambisiøse tidsplan for å få det nødvendige lovverket på plass innen den planlagte brexit-datoen 31. oktober sa de folkevalgte imidlertid nei til.

Den britiske regjeringen har motvillig bedt EU om nok en utsettelse av brexit. EU har ennå ikke svart, men Unionen skal være villig til å britene mer tid. Hvor mye, er imidlertid uklart.

