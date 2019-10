ISOLERT: Familien bodde på denne avsidesliggende gården like ved bygda Ruinerwold i Nederland.

Familie som «ventet på dommedag» funnet på gård etter ni år: – Aldri sett noe lignende

En familie på seks ble funnet på en isolert gård i provinsen Drenthe i Nederland, mens de ifølge lokale medier skal ha ventet på dommedag.

Det skriver blant andre Reuters og BBC.

Flere medier omtaler fem av dem, som er i alderen 18–25, som søsken.

De ble funnet etter at én av familiemedlemmene, angivelig den eldste av søsknene, rømte og ba om hjelp på en bar i nærheten, i bygda Ruinerwold.

De skal ha blitt funnet i et lukket rom, men det er uklart om de har oppholdt seg der frivillig, ifølge politiet. Nederlandske De Telegraaf skriver at de fem unge kan ha vært stengt inne.

Alle familiemedlemmene får nå medisinsk behandling. De skal ikke ha hatt noen kontakt med omverdenen på ni år. Opplysningen om ni år skal komme fra 25-åringen som rømte, og er ikke bekreftet av politiet.

58-åring arrestert

En 58 år gammel mann er blitt arrestert i forbindelse med saken. Det ble først meldt at han skal ha vært faren til de fem, men dette avkreftet ordfører Roger de Groot tidligere tirsdag.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sa ordføreren om saken som ryster Nederland.

– Så vidt jeg vet, døde moren før de kom dit, sa de Groot videre, ifølge Reuters.

Den pågrepne mannen skal stå som leietager av gården. Utover dette er det ikke kjent hvilken rolle han har hatt, eller om mannen på annen måte er i slekt med de fem som ble funnet på gården.

Politiet har bekreftet arrestasjonen, og opplyst at han er pågrepet for å ikke samarbeide med politiet og at de etterforsker hans rolle. Utover dette har politiet mange ubesvarte spørsmål og holder alle muligheter åpne.

BODDE HER: Noen naboer trodde det bare bodde én mann på eiendommen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / X06750

Visste ikke det bodde flere der

Eieren av bondegården forteller til De Telegraaf at hun er veldig forbauset over opplysningene i saken, og at hun ikke visste at det bodde flere personer på gården.

– Vi leier ut til én person. Vi vet ikke noe mer enn det. Som huseier må du holde kontakt, men jeg har aldri sett noe jeg har reagert på. Vi er helt perplekse, sier hun.

Ba om hjelp på bar

Bareier Chris Westerbeek forteller til kanalen RTV Drenthe at en 25 år gammel mann kom, rufsete og forvirret, og drakk fem øl i baren hans.

– Deretter snakket jeg med ham, og han fortalte at han hadde rømt og trengte hjelp. Da ringte vi politiet, sier Westerbeek.

Ifølge bareieren hadde 25-åringen langt hår, skittent skjegg, han gikk i gamle klær og så forvirret ut. Han skal ha sagt at han aldri har gått på skolen.

Stor grønnsakstomt

Gården, som ligger delvis skjult bak en rad med trær, har en stor grønnsakstomt og en geit.

En nabo har ifølge BBC fortalt nederlandske medier at han bare har sett én mann på gården, ingen barn, og at det skal ha vært flere dyr på gården.

Naboer tror at den 58 år gamle mannen ikke bodde der selv, de sier han pleide å komme i 16–17-tiden og dra igjen på kvelden. Det skriver De Telegraaf.

