RYKKET FRAM: Tyrkiskstøttede syriske krigere entrer Ras al-Ain i Syria lørdag formiddag. Foto: AP

Ekspert om situasjonen i Nord-Syria: – Et fryktelig alvorlig scenario

USAs varslede evakuering av 1.000 soldater i Nord-Syria vil få uante konsekvenser, mener Midtøsten-ekspert. Han frykter IS-comeback, masseflukt og økt spillerom for Iran.

For mindre enn 10 minutter siden







– Dette har vært en signifikant dag og en signifikant helg, sier professor og Midtøsten-ekspert Jo Jakobsen ved NTNU til VG.

Søndag varslet USAs forsvarsminister Mark Esper at rundt 1.000 amerikanske soldater vil evakuere områdene i Nord-Syria etter ordre fra president Donald Trump.

Det baner ytterligere vei for Tyrkias offensiv. Samtidig vil kurderne som i dag kontrollerer området i enda større grad måtte konsentrere seg om kampene mot tyrkiske styrker og Tyrkias allierte syriske opprørere.

– Status nå er at dette er mer dramatisk enn det man trodde for noen dager siden, da man håpet at dette skulle være en mer begrenset aksjon hvor USA og andre land ville presse Tyrkia til å stoppe, sier Jakobsen.

les også Det farlige sviket

– USAs tilbaketrekning, dersom de gjør som de sier, åpner det man kaller Pandoras eske. Ting blir veldig komplisert. Krigen går over i en fase som er farlig, uoversiktlig og vanskelig å spå.

SISTE: Avtale mellom Assad og kurdiske styrker

Spår «IS-comeback»

Midtøsten-forskeren trekker frem flere ulike konsekvenser av USAs tilbaketrekning og Tyrkias opptrapping. En av de mest alvorlige er et sannsynlig «comeback» for jihadistgruppen IS.

– Da USAs president Donald Trump erklærte IS for bekjempet, var det egentlig kun territorielt. IS som organisasjon og ideologi er langt fra forsvunnet, sier Jakobsen.

Han tror ekstremistgruppen vil se sitt snitt til å utnytte maktvakuumet som oppstår i Nordøst-Syria mens kurderne som kontrollerer området er opptatt med krigen mot Tyrkia.

– Det er høyst sannsynlig at IS får en boost av situasjonen slik den er nå. Kurderne, SDF og YPG, må forholde seg til overlevelse og krigføringen mot tyrkerne. Det betyr at fokuset i langt mindre grad er på å kontrollere fengslene, fangeleirene og flyktningleirene der IS-krigere og IS-krigeres familiemedlemmer oppholder seg.

Søndag meldte den kurdiskdominerte opprørsgruppen SDF at 785 utlendinger med forbindelser til ekstremistgruppen IS har flyktet fra en leir i byen Ain Issa i Syria. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har benektet masseflukten.

Jakobsen sier det fins «veldig mange» IS-sympatisører og IS-krigere nord og nordøst i Syria også utenfor leirene og fengslene.

– De har såkalt sovende celler i områdene som venter på en ny kaotisk tilstand med krig, ustabilitet og mangel på styring. De har ikke tenkt å la denne muligheten gå fra seg, sier forskeren.

Han sammenligner situasjonen i det nordlige Syria med situasjonen i Midtøsten da IS erklærte sitt såkalte kalifat i Syria og Irak i 2014.

– Det er et fryktelig alvorlig scenario.

MASSEFLUKT: Over 700 utlendinger med tilknytning til IS skal ha flyktet fra en leir i Ain Issa nord i Syria. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Masseflukt og lidelse

En annen konsekvens av Tyrkias krigføring er at hundretusener blir drevet på flukt, i første rekke internt i Syria.

– Det kommer automatisk i en sånn situasjon, og angår Europa i mye større grad enn USA. Det blir et press på hvor man skal gjøre av disse, sier Jakobsen.

– Hvis dette vedvarer, noe det antageligvis gjør, vil vi også se disse strømmene over grensen og inn til Tyrkia. Der har vi en tyrkisk president og et tyrkisk regime som har et forhandlingskort som de kynisk bruker retorisk nå, der de truer med å åpne grensen nordover og skape samme situasjon som under flyktningkrisen i 2015.

FLYKTER: Internt fordrevne syrere som har flyktet fra sine hjem i grensebyen Ras al-Ain mottar humanitær hjelp i tettstedet Tal Tamr i Hasakeh-provinsen. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Ifølge Røde Kors er minst 300.000 mennesker så langt drevet på flukt som følge av kampene i og rundt Ras al-Ain, Qamashli, Malikyah, Amoda og Tell Abyad.

Ulike organisasjoner melder også at mange sivile er blant dem som er blitt drept som følge av offensiven. Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights meldte lørdag at minst 30 sivile til da hadde mistet livet.

les også Den nye Syria-krisen kort forklart

Røde Kors minner om at de som kjemper i denne krigen har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen.

– Alle som ikke deltar i kampene skal beskyttes. Det betyr også at folk i området må kunne få sine grunnleggende behov dekket. Det inkluderer beskyttelse, mat, vann og helsehjelp. Dette er helt grunnleggende regler i krig, sier utenlandssjef Tørris Jæger i Røde Kors Norge.

SÅRET: En mann mottar behandling ved et sykehus i den nordøstlige syriske byen Qamishli etter et tyrkisk luftangrep søndag. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

– Signal til Tyrkia

En tredje og hakket mer uforutsigbar konsekvens av det som skjer i Nord-Syria, er at andre stormakter kan bli blandet inn. Da fortrinnsvis Iran og Russland.

Jakobsen tror nettopp det er signalet Syria ønsker å sende dersom det er riktig at syriske myndigheter har inngått en avtale med den kurdiske SDF-militsen.

– Syria vil sende ut en melding til Tyrkia om at de ikke kan gå lenger sør, for da risikerer de konflikt med syriske soldater og muligens også deres allierte i Russland og Iran, sier Jakobsen.

– For SDF og kurderne handler dette om overlevelse. Når de mistet sin viktigste allierte i USA, måtte de finne seg en annen alliert. Det er et pragmatisk giftemål for begge parter.

Nyhetsbyrået Reuters skrev tidligere søndag at den syriske regjeringen forbereder en militæroffensiv mot byene Kobani og Manbij, som i dag kontrolleres av SDF og styrker som står nær den kurdiske militsgruppen.

Jakobsen mener dette for Syrias del er et naturlig punkt å stoppe den tyrkiske invasjonen på. Forskeren tviler på at Syrias hensikt er å gå til direkte motangrep mot Tyrkia.

les også Vil stanse norsk våpeneksport til Tyrkia: – Kurderne er blitt forrådt

– Kurderne vil nok ønske en mer helhjertet syrisk-russisk-iransk krigføring mot tyrkerne, men det er mindre realistisk. Russland støtter Assad-regimet, men ikke uforbeholdent. Og Syria kan neppe gjøre det på egen hånd. Ikke mot Tyrkia. Tyrkia er en militærmaskin.

Hva som vil skje på lengre sikt er høyst usikkert, og avhenger i stor grad av hva Tyrkia gjør.

– Hvor langt kan de eller er de villige til å gå før kostnadene ved dette overgår gevinsten? I den innledende fasen har Tyrkia stort sett kunnet gjøre som de ville, men den fasen kan se ut til å være over. Syria, Iran og Russland kan ikke tillate for store territorielle endringer, sier Jakobsen.

Den amerikanske tilbaketrekningen i Syria kan i seg selv også gi omfattende konsekvenser på sikt, uavhengig av Tyrkias offensiv.

– USAs tilstedeværelse har vært en viktig avskrekking mot Iran. Trekker de seg ut som varslet, vil det gi Iran økt spillerom. Det får også konsekvenser for Israel, som vet at de i større grad må operere på egen hånd for å sikre seg mot Iran.

Publisert: 13.10.19 kl. 23:09







Mer om