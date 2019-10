OPP NED: Redningsaksjonen tok 90 minutter. Talsperson for redningsselskapet sier det er et mirakel at ingen ble alvorlig skadet. Foto: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS

Småfly ble hengende opp ned fra stolheis i Italia

Et småfly med en pilot og en passasjer krasjet inn i en stolheis i de italienske Alpene søndag. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

De dramatiske bildene fra ulykkesstedet viser at flyet ble hengende fast opp ned etter vaierne til en stolheis i de italienske Alpene i Prato Valentino i Taglio.

Ulykken skjedde søndag ettermiddag. Det var kun to personer om bord i flyet da det krasjet inn i stolheisen, en pilot (62) og en passasjer (55).

Piloten ble kastet ut av småflyet i krasjen, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet. Mannen ble fraktet til sykehus.

Passasjeren av flyet slapp unna ulykken uten fysiske skader, og ble reddet ut av småflyet etter en 90 minutters lang redningsaksjon.

20 redningspersonell og to helikoptre deltok i redningsaksjonen. En talsperson for redningsselskapet Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sier at det er et mirakel at ingen ble alvorlig skadet, skriver The Daily Mail.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent og er under etterforskning.

