Underhuset stemmer i dag: Jevn innspurt om brexit

Boris Johnson går nervepirrende timer i møte: Ingen vet om han oppnår flertall i Underhuset for avtalen som tar Storbritannia ut av EU. Det blir uhyre jevnt.

Den britiske statsministeren trenger trolig 320 stemmer for brexit-avtalen. Han må få med seg tidligere partifeller som i dag er uavhengige og utbrytere fra Labour.

Boris Johnson vil ta Storbritannia ut av den europeiske unionen 31. oktober. Over tre år er gått siden folkeavstemningen om landets EU-medlemskap.

Underhuset i Parlamentet trer sammen kl. 10.30 i dag norsk tid.

Først redegjør Boris Johnson for avtalen som hans regjering har forhandlet frem med EU, og som EU har sluttet seg til.

Etter en spørsmålsrunde blir selve brexit-forslaget fremlagt. Tilleggsforslag, som å utsette den endelige godkjennelsen, kan også bli tatt opp.

Avstemningen begynner trolig etter kl. 15.30 norsk tid, ifølge BBC. Men det er et svært usikkert tidspunkt:

Lengden på debatten vil avhenge av hvor mange tilleggsforslag som blir fremmet - og hvor mange av disse som speakeren tillater at det skal stemmes over. Så det kan også bli tidlig kveld før det kommer et resultat.

320 stemmer gir flertall

Underhuset har 650 medlemmer. 11 av dem stemmer ikke. Forutsatt at alle møter og stemmer, trenger Boris Johnson 320 stemmer for sin brexit-løsning.

BBC regner seg frem til 303 stemmer for brexit, 301 mot – og 35 i ukjent posisjon. Sky er kommet til 316 stemmer for brexit, med svært stor usikkerhet.

De konservative har regjeringsmakt, men ikke flertall alene med sine 287 stemmer. Det er sannsynlig, men ikke sikkert, at alle støtter avtalen og slutter rekkene.

Trenger støtte fra Labour-avhoppere

Boris Johnson trenger i overkant av 30 stemmer fra uavhengige og avhoppere:

Tidligere konservative som i dag er uavhengige, blant dem 20 som han sparket ut av partiet i september. De fleste forventes å støtte avtalen.

En håndfull tidligere Labour-representanter som i dag er uavhengige.

Labour-representanter som helst vil ut av EU, men fortsatt ønsker europeiske minstestandarder som beskytter miljø og arbeidstagere.

Mistet stemmene fra nord-irsk støtteparti

Den siste gruppen må overtales til å bryte med sitt eget Labour, der ledelsen og et massivt flertall er mot Brexit. Labour har 244 stemmer.

Motstandere er også Liberaldemokratene med 19 stemmer, skotske nasjonalister (SNP) med 35 stemmer og småpartier med ti stemmer.

De kristenkonservative i nord-irske DUP stiller seg normalt bak Boris Johnson, men vil ikke støtte avtalen som ligger på bordet. De har ti stemmer.

