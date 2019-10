Scott Morrison og Donald Trump under et møte tidligere i september. Foto: John Minchillo / AP

Australias statsminister avviser press fra Trump

Australias statsminister Scott Morrison avviser at Donald Trump presset ham for å få hjelp med Russland-etterforskningen.

New York Times meldte tirsdag at Trump i en telefonsamtale skal ha lagt press på Australias statsminister for å få hjelp til å sverte Russland-granskingen og stille ham i bedre lys.

I et intervju med Sky News onsdag nedtoner Morrison betydningen av samtalen mellom de to.

– Det var en veldig kort samtale, og jeg ville ikke beskrevet det som press, sier statsministeren.

Morrison sier at Trump helt enkelt ba ham om å opprette en kontaktkanal med den australske regjeringen angående granskingen som Trump håper vil ødelegge Russland-etterforskningens kredibilitet.

– Så det var en ganske innholdsløs samtale, sier Morrison.

Tipset FBI

Ifølge opplysningene til New York Times vil Trump at den australske regjeringssjefen leder et samarbeid med USAs justisminister William Barr som skal kartlegge opprinnelsen til Russland-etterforskningen.

Det var en australsk diplomat som tipset FBI om at en av Trumps rådgivere, George Papadopoulos, hadde sagt at Russland satt på materiale som kunne skade Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Muellers 448 sider lange rapport slår fast at Russland forsøkte å påvirke valgutfallet i president Donald Trumps favør, men konkluderer med at det ikke foreligger beviser for at Trump selv eller noen i hans valgkampstab medvirket aktivt til dette.

Forsøkte å hindre

Mueller-rapporten beskriver imidlertid inngående at Trump ti ganger forsøkte å hindre etterforskningen, men etterforskerne hadde ikke mandat til å konkludere med at han hadde gjort noe straffbart. Mueller har i ettertid sagt at Trump vil kunne siktes når han ikke er president lenger.

Trump har i gjentatte uttalelser og Twitter-meldinger forsøkt å fremstille rapporten som en konspirasjon utført av den såkalte «dype staten», gjerne med påstander i Trump-vennlige medier som bakgrunn.

Han har også presset på for å få satt i gang en kontra-etterforskning som skal granske årsaken til at Muellers etterforskning ble satt i gang.

