Trumps stabssjef trekker oppsiktsvekkende Ukraina-uttalelser

– Kom dere over det. Det vil være politisk innflytelse i utenrikspolitikken, svarte stabssjefen i Det hvite hus da han ble konfrontert med uttalelsene om hvorfor Trump frøs den militære bistanden til Ukraina.

Under en pressekonferanse torsdag kom fungerende stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney, med det amerikanske medier og flere demokrater tolker som en innrømmelse av noe Trump og folkene hans har nektet for i flere uker:

At Trump krevde en gjenytelse for den militære bistanden til Ukraina, og at denne gjenytelsen delvis dreide seg om et ønske om å etterforske demokratene.

– Jeg mener Mulvaneys erkjennelse betyr at saken har utviklet seg fra å være svært, svært ille, til mye, mye verre, sier etterretningskomiteens leder Adam Schiff, en av dem som leder riksrettsgranskingen i Representantenes hus.

Etterpå trakk stabssjefen hele uttalelsen tilbake, skriver Reuters.

– Derfor vi holdt tilbake pengene

Hvorvidt Trump i den mye omtalte telefonsamtalen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj krevde noe tilbake for å utbetale nesten 400 milliarder dollar til Ukraina, står helt sentralt i den pågående riksrettsprosessen mot ham.

Stabssjef Mulvaney ville ikke svare på spørsmål om etterforskning av Joe Biden eller sønnen hans, men sa at Trump ville finne ut av om Demokratenes nasjonalkomité DNC hadde gjemt en dataserver i Ukraina under valgkampen i 2016.

– Hadde han også tidligere snakket til meg om korrupsjon relatert til DNC sin server? Absolutt, ikke noe spørsmål om det. Men det er det. Det var derfor vi holdt tilbake pengene, sa Mulvaney ifølge Reuters og viste til Trump:

– Tilbakeblikket til det som skjedde i 2016 var en av grunnene til at han var bekymret for korrupsjon i det landet.

Flere av Trumps støttespillere har hevdet at det var Ukraina og ikke Russland som prøvde å påvirke presidentvalget i 2016, til tross for at en etterforskning ledet av republikanerne har konkludert med det motsatte.

Vekker oppsikt

Da Mulvaney under pressekonferansen ble konfrontert med at dette hørtes ut som en såkalt «quid pro quo» – et latinsk uttrykk som refererer til det å kreve gjenytelser for en ytelse, svarte Mulvaney at «dette gjør vi hele tiden i utenrikspolitikken».

– Jeg har nyheter til alle sammen. Kom dere over det. Det vil være politisk innflytelse i utenrikspolitikken, svarte han.

Demokraten Eric Swalwell, som representerer California i Representantenes hus kommenterer uttalelsen slik overfor New York Times:

– Vi har en tilståelse.

– Aldri noe krav om gjenytelse

Ifølge en kilde CNN har snakket med, var Trump misfornøyd med stabssjefens opptreden torsdag. Offentlig har han imidlertid sagt at han har stor tillit til Mulvaney.

I en skriftlig uttalelse etter pressekonferansen, nekter Mulvaney for å ha kommet med noen erkjennelse av at amerikanerne krevde gjenytelse for bistanden.

– Nok en gang har mediene bestemt seg for å mistolke kommentarene mine for å fremme sin partiske og politiske heksejakt mot president Trump, skriver Mulvaney og fortsetter:

– La meg gjøre det klart. Det var aldri noe krav om gjenytelse.

– Den eneste grunnen vi holdt tilbake pengene var fordi vi var bekymring for mangelen av støtte fra andre land, i tillegg til bekymring for korrupsjon. Det var aldri noen betingelser knyttet til bistanden som handlet om DNC-serveren.

