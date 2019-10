PRESIDENT OG UTENRIKSMINISTER: Donald J. Trump og Mike Pompeo. Foto: Leah Millis / REUTERS

Pompeo: - Trump klar til å bruke militærmakt mot Tyrkia

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier at Donald Trump ikke vil kvie seg for å bruke militærmakt mot Tyrkia dersom han finner det nødvendig.

For mindre enn 10 minutter siden







– Vi foretrekker fred fremfor krig, men dersom et cyberangrep eller et militært angrep blir nødvendig skal dere være klar over at president Trump er fullstendig forberedt på å handle, sier Pompeo i et intervju med CNBC.

Uttalelsen kommer samtidig som amerikanske styrker har blitt trukket ut fra grenseområdet mellom Syria og Tyrkia, noe president Trump har fått kraftig kritikk for. Også fra sine partifeller i Det republikanske partiet.

Mange mener at presidenten ved den manøveren ga Tyrkia fritt spillerom til å angripe kurdere, som kjempet sammen med amerikanerne mot IS, i Nord-Syria.

Kritikerne har omtalt dette som et svik av en alliert. Trump sa i et kort møte med pressen i Det hvite hus mandag at USA «aldri har lovet å beskytte kurderne for resten av deres liv».

Så langt skal 120 sivile ha blitt drept etter at tyrkerne rykket inn i nabolandet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Pompeo ville i intervjuet ikke trekke opp noen rød linje for hvilke type handlinger fra Tyrkia som eventuelt ville få Trump til å gå til angrep på NATO-kollega Tyrkia.

Utenriksministeren sa derimot at USA foretrekker å legge press på Tyrkia via diplomati og økonomiske sanksjoner. Begge disse virkemidlene er allerede tatt i bruk.

Torsdag i forrige uke kunne visepresident Mike Pence annonsere at Tyrkia hadde gått med på en fem dagers våpenstans, mens USA skulle hjelpe til med å trekke kurdere ut av regionen. Også dette møtte raskt kritikk fra Trumps partifeller og politiske motstandere. Argumentet er at dette gir Tyrkia akkurat det de ønsker seg.

Pompeo forsvarer derimot avtalen og hevder den sparer liv.

Artikkelen oppdateres.

Publisert: 21.10.19 kl. 22:36







Mer om