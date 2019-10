PRESIDENT OG UTENRIKSMINISTER: Donald J. Trump og Mike Pompeo. Foto: Leah Millis / REUTERS

Pompeo: President Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet

– Når vi ser at amerikanske interesser trues, eller at grunnleggende rettigheter verden over må opprettholdes, vil vi ta i bruk all makten vi har, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo.

I et intervju med CNBC mandag svarer Pompeo på flere spørsmål om USAs politikk i Midtøsten – og spesielt om hvordan de har forholdt seg til Tyrkias invasjon i Nord-Syria.

Reporteren refererer til at Trump i en telefonsamtale ba Erdogan om ikke å gå inn i Nord-Syria, og påpeker at straffen for å trosse Trumps ord hittil kun har vært økonomiske sanksjoner.

– Hva skal til for at USA svarer militært, med Irans angrep mot Saudi-Arabia friskt i minne?

– Unnskyld, et militært svar på hvilken handling? svarer Pompeo.

– Hva vil gi et militært svar i regionen fra USA i dag, dersom det ikke er å ta en allierts land, eller drepe allierte?

– Verden bør vite at vi har gjort det før. Vi gjorde det i Syria når de brukte kjemiske våpen. Vi gjorde det for å opprettholde normen om at kjemiske våpen ikke kan brukes. Og verden må vite at vi vil fortsette å gjøre det, sier Pompeo og legger til:

– Når vi ser at amerikanske interesser trues, eller at grunnleggende rettigheter verden over må opprettholdes, vil vi ta i bruk all makten vi har, sier Pompeo, men viser til USA foretrekker å bruke sin økonomiske og diplomatiske makt.

– Vi foretrekker fred fremfor krig, men dersom et kinetisk eller et militært angrep blir nødvendig skal dere være klar over at president Trump er fullstendig forberedt på å handle.

CNBC tolker Pompeos uttalelser som at Trump er forberedt på å bruke militær makt mot Tyrkia.

– La dem kjempe selv

Utenriksdepartementet i USA har ikke kommentert intervjuet, som er gjort på samme tid som 2000 amerikanske soldater er trukket ut fra grenseområdet mellom Syria og Tyrkia, noe president Trump har fått kraftig kritikk for. Også fra sine partifeller i Det republikanske partiet.

Mange mener at presidenten ved den manøveren ga Tyrkia fritt spillerom til å angripe kurdere, som kjempet sammen med amerikanerne mot IS, i Nord-Syria.

Kritikerne har omtalt dette som et svik av en alliert. Trump sa i et kort møte med pressen i Det hvite hus mandag at USA «aldri har lovet å beskytte kurderne for resten av deres liv».

– Vi kommer ikke til å ta den posisjonen. La dem kjempe selv, sier Trump.

Så langt skal 120 sivile ha blitt drept etter at tyrkerne rykket inn i nabolandet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Flykter som rotter

Torsdag i forrige uke kunne visepresident Mike Pence annonsere at Tyrkia hadde gått med på en fem dagers våpenstans, mens USA skulle hjelpe til med å trekke kurdere ut av regionen. Også dette møtte raskt kritikk fra Trumps partifeller og politiske motstandere. Argumentet er at dette gir Tyrkia akkurat det de ønsker seg.

Pompeo forsvarer derimot avtalen og hevder den sparer liv.

Syriske kurdere som føler seg sveket av USA, viste mandag sin misnøye med å kaste poteter på amerikanske soldater på vei ut av Nord-Syria.

– Amerikanerne flykter som rotter, ropte flere menn da soldatene passerte.

– Skam dere, ropte en annen mann.

Rundt 100 amerikanske militærkjøretøy krysset mandag formiddag grensa og kjørte inn i Dohuk-provinsen i Irak.

I helgen forlot de siste amerikanske soldatene basene de har hatt i området og satte kursen østover mot Irak. Kurdere langs veien la ikke skjul på hva de mener om tilbaketrekkingen, og i Qamishli-området kastet de poteter på den amerikanske militærkolonnen, viser en video lagt ut på sosiale medier.

70.00 barn drevet på flukt

Om lag 70.000 barn er drevet på flukt i Syria som følge av den tyrkiske militæroffensiven, anslår Redd Barna. Mange av barna har søkt tilflukt i flere titalls skoler i byen Hasakah, som ligger nordøst i Syria.

Ifølge organisasjonen har byen og områdene rundt mistet tilgang på vann som følge av at en vannstasjon er blitt ødelagt i sammenstøtene. Dermed er de 70.000 barna og byens innbyggere avhengige av vanntilførsel utenifra fra tankbiler med vann.

Redd Barna ber innstendig om ubegrenset tilgang til barn i nød og understreker at innbyggere nordøst i Syria allerede før militæroffensiven var i aktutt behov for humanitær hjelp.

Ifølge FN har over 190.000 mennesker blitt tvunget på flukt siden den tyrkiske offensiven startet 9. oktober. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener imidlertid at tallet kan være så høyt som over 300.000.

