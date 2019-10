INNSJEKKING: Resepsjonsområdet på Ritz-Carlton hotellet i hovedstaden Riyadh i Saudi-Arabia. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Utenlandske par kan bo sammen på hotell i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia myker opp reisereglene enda mer: Nå kan utenlandske menn og kvinner dele hotellrom.

En ny lovendring slår fast at Saudi-Arabia tillater at kvinner og menn deler hotellrom, uten at de må bevise at de er i slekt, skriver Reuters.

Lovendringen kommer i forbindelse med at landet i forrige uke åpnet opp for å tilby turistvisum, for å tiltrekke seg flere vestlige turister.

Endringen innebærer også at saudiske kvinner får lov til å leie hotellrom på egen hånd, noe som ikke var tillatt tidligere.

De nye reglene skal gjøre det enklere for kvinner å reise alene, og for ugifte utenlandske par å reise på ferie sammen til landet – der sex utenfor ekteskapet er forbudt.

– Alle saudiske statsborgere blir bedt om å vise ID-papirer eller bevis på slektskap når de sjekker inn på hotell. Dette er ikke et krav for utenlandske turister. Alle kvinner, inkludert saudiske, kan bestille og bo på hoteller alene, etter å ha vist ID ved innsjekk, opplyser landets turistmyndigheter i en rapport som ble offentliggjort fredag, ifølge den saudiske avisen Okaz. Det skriver Reuters.

Totalt vil reisende i 49 land kunne søke om turistvisum fra i dag, lørdag, og visumet vil koste rundt 700 kroner. Ifølge myndighetene vil USA, Australia, Japan, Sør-Korea, Sør-Afrika, Brunei, Malaysia, Singapore, Taiwan og alle Schengen-land kunne søke om turistvisum. De utelukker ikke at det listen kan bli lenger.

Tidligere har bare statsborgere fra Bahrain, Kuwait, Oman og landets egne innbyggere kunne reise fritt i landet. Det har kun vært mulig å få visum for muslimske pilegrimsreisende og arbeidere, skriver AP.

Det nye turistvisumet, og lovendringene som nå kommer i kjølvannet av visumet, føyer seg inn i rekken av flere reformer den unge, fremadstormende kronprinsen av Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, har åpnet opp for i den svært konservative religiøse stormakten.

Forbud mot kvinnelige bilister er opphevet, for første gang har kinoer åpnet, og vestlige artister skal nå få lov til å ha konserter i landet.

Tidligere i år endret også det konservative landet på reisereglene for nasjonens kvinner. Det gjorde at kvinner over 21 år kan få utstedt pass og reise utenlands, uten at de må ha tillatelse fra en mann.

Kvinnene i landet har fortsatt svært begrensede rettigheter. Blant annet slår saudiarabisk lov fortsatt fast at kvinner må ha tillatelse fra en mannlig «beskytter» til å gjøre en rekke ting, som for eksempel å ta utdanning.

Men den unge, fremadstormende kronprinsen er også mannen som bestemte at Saudi-Arabia skulle gripe inn i Jemen-krigen, og holder kritikere og menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia fengslet.

– Bin Salman er opptatt av sitt rykte, han er intelligent og god på PR. Men han struper ytringsfriheten inne i Saudi-Arabia, reformister og kritikere holdes fengslet. Ingen kan si sin mening fritt, har den tidligere offiseren i Saudi-Arabias flystyrker, Yahya Assiri, tidligere uttalt til VG.

