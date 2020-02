SKUDD MOT VINDU: Krimteknikere jobber med sporsikring i vannpipebaren «Pacific Lounge» i Stuttgart. Foto: Andreas Rosar / dpa

Tre dager etter terrorangrepet i Tyskland: Nye skudd mot vannpipebar

En eller flere ukjente gjerningspersoner har avfyrt skudd mot en vannpipebar i den sørtyske byen Stuttgart.

Sikkerhetspolitiet i Tyskland er i full gang med å etterforske skytingen, melder den tyske storavisen Bild.

Etterforskerne går ut fra at ingen var inne i bygningen på gjerningstidspunktet, og ingen ble skadet. En eller flere gjerningsmenn har også skutt mot et annet vindu i bygningen, ifølge politiet.

I den samme bygningen finnes det også et treningsstudio.

Ukjent motiv

Et prosjektil lagde hull i vinduet til vannpipebaren, mens et annet prosjektil ikke greide å gjennomtrenge ruten i inngangspartiet til bygningen.

Kriminalteknikere jobbet på stedet lørdag kveld for å sikre spor. Motivet for handlingen er foreløpig uklart, og sikkerhetspolitiet har overtatt ansvaret for etterforskningen.

En medarbeider oppdaget skadene lørdag ettermiddag, og etterforskerne går ut fra at skuddene ble avfyrt mellom klokken 03 natt til lørdag og klokken 13.20 lørdag ettermiddag.

Rasistisk motivert terror

En 43 år gammel tysker antas å være gjerningsmannen som onsdag kveld gikk til angrep på to kafeer i den tyske byen Hanau, to mil utenfor Frankfurt am Main. Ni personer av utenlandsk opprinnelse ble skutt og drept. Seks andre ble såret.

Gjerningsmannen kjørte deretter hjem og skjøt og drepte sin 72 år gamle mor. Deretter tok han sitt eget liv, ifølge politiet.

Noen dager før hendelsen la 43-åringen ut en timelang video på YouTube der han ga uttrykk for høyreekstreme og sterkt rasistiske holdninger.

Mannen etterlot seg også et 24 sider langt notat som inneholder konspirasjonsteorier og der han tar til orde for folkemord på flere «raser og kulturer blant oss».

