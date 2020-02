MISTENKT: 43-åringen fra Hanau var aktiv på Internett. Noen dager før angrepet lastet han opp en konspiratorisk video på sin egen Youtube-kanal. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Angrepet i Hanau: Dette vet vi om den antatte gjerningsmannen

Tyske myndigheter har identifisert mannen bak angrepet som 43 år gamle Tobias R. I et manifest lagt ut på nettet, skal tyskeren ha fremmet ekstremt rasistiske motiver og frykt for forfølgelse.

Det var sent onsdag kveld norsk tid at til sammen ni personer ble skutt og drept da gjerningsmannen gikk inn på to vannpipe-barer i den tyske byen Hanau og begynte å skyte rundt seg.

Senere ble også den antatte gjerningsmannen og hans 72 år gamle mor funnet døde da politiets spesialstyrker aksjonerte mot adressen der de bodde. Begge ble funnet med skuddskader, og politiet fant også skytevåpenet de mener ble brukt i angrepet.

Den tyske riksadvokaten Peter Frank har identifisert mannen som Tobias R. Årsaken til at han ikke har gått ut med hele etternavnet handler om tysk lovgivning om personvern, skriver nyhetsbyrået AP.

Riksadvokaten har overtatt ansvaret for etterforskningen, på grunn av sakens svært alvorlige natur. Man går ut fra et rasistisk, fremmedfiendtlig motiv.

Riksadvokaten bekrefter at 43-åringen har lagt ut ekstremistvideoer og et såkalt manifest med «forvirrede ideer og søkte konspirasjonsteorier» på en nettside, som senere er tatt ned.

Lastet opp «manifest»

Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver at Tobias R. selv oppgir i dokumenter lastet opp på en egen nettside, å være født i 1977 i Hanau utenfor Frankfurt am Main, hvor han har vokst opp og gått på skole. Han oppgir å ha spilt fotball i klubben Eintracht Frankfurt fra han var 10 til 15 år gammel. Han oppgir også å ha utdannet seg til bankmann, ha tjenestegjort i siviltjenesten, og at han drev med sportsskyting.

På nettsiden er det lastet opp flere dokumenter, inkludert et såkalt manifest. Dette manifestet kalte han «Et budskap til det samlede, tyske folk», skriver Süddeutsche Zeitung.

Ifølge den tyske avisen ble manifestet lastet opp allerede 20. januar. Selv om innholdet skal være ekstremt rasistisk, inneholder det ikke noe varsel om eller frempek mot et konkret, forestående angrep.

Imidlertid skriver Süddeutsche Zeitung at forfatteren åpenbart gikk ut fra at han ikke lenger ville være i live når skrivet ble offentlig kjent.

Et helt kapittel i manifestet skal være viet temaet kvinner. Han oppgir at han aldri skal ha hatt noen kjæreste, og at han de siste 18 årene aldri har vært sammen med en kvinne fordi han «vet at jeg blir overvåket».

Forfølgelse og frykt for overvåkning skal være et tilbakevendende motiv som går gjennom manifestets 24 sider.

Tobias R. skal også ha lastet opp en video på YouTube den 14. februar. I den knapt to minutter lange videoen snakker han om konspirasjonsteorier, om underjordiske militæranlegg, advarer mot «mainstream mediene» og oppfordrer til kamp, skriver Süddeutsche Zeitung.

Ifølge den tyske avisen var videoen, hvor Tobias R. snakker på engelsk med en lett gjenkjennelig tysk aksent, den eneste på hans YouTube-kanal. Han skal ha offentliggjort videoen med sitt fulle navn, og betegnet kanalen som en avslørende plattform.

Videoen skal ha ligget ute til rett før klokken 10 torsdag formiddag. Da skal den allerede ha blitt sett av tusener og fått hundrevis av kommentarer, skriver Süddeutsche Zeitung, og andre brukere skal ha lastet ned videoen og publiserte den på egne YouTube-kanaler.

Ifølge avisen opplyser Google om at de har tatt et «digitalt fingeravtrykk» av videoen, og dermed automatisk hindret at den blir ytterligere spredt.

Videoen skal også ha blitt spredt på Facebook og Instagram, men også her ble den fortløpende slettet.

Forsker Cathrine Thorleifsson ved C-REX Senter for ekstremismeforskning ved UiO har hørt budskapet i videoen på YouTube.

– Han har et ganske konspiratorisk budskap, og diagnosen han stiller er at USA styres av djeveldyrkende, skjulte makter. Han snakker om en dyp makt som er djeveldyrkere og barnemordere, at mainstream media skjuler sannheten fra folket. Han nevner flere ganger at folk må våkne opp, og at det må voldelig handling til - han oppfordrer til å storme «systemet», sier forskeren til VG.

TERROR: Ni personer ble drept i to separate angrep – i tillegg ble gjerningspersonen og hans mor funnet døde hjemme. Foto: Michael Probst / AP

Skiller seg ut

De foreløpig kjente opplysningene om Tobias R. tyder imidlertid på at han skiller seg fra de fire høyreekstremt motiverte terrorangrepene det siste året, skriver Süddeutsche Zeitung.

Terroristene i Christchurch, Poway, El Paso og Halle sendte drapsraidene sine til dels direkte ut på nettet. De gjennomførte ugjerningene sine som om de var dataspill, og dro direkte forbindelser til de såkalte chan-subkulturene.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på at Tobias R. hadde forbindelser til disse subkulturene, skriver Süddeutsche Zeitung. Han benytter ikke det spesielle språket eller sjargongen som er vanlig der.

Tvert imot skal det være mange brukere som nå vitser om tyskeren, spotter ham og kommer med fornærmelser mot ham.

DØDELIG ANGREP: Et prosjektil ligger på bakken etter skytingen i Hanau utenfor Frank Foto: Michael Probst / AP

Likevel skal Tobias R. ha fellestrekk med de tidligere terroristene: rasisme og kvinnehat. Ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver mannen om at bestemte folkeslag «må utryddes», og er tilsynelatende overbevist om at mennesker med hvit hudfarge er mer verdt enn andre.

Publisert: 20.02.20 kl. 20:34

