Coronaviruset: Ingen storm av avbestillinger

Europeiske Reiseforsikring tilbød å dekke avbestilling av reiser til Kina, som følge av corona-epidemien. Svært få tok imot tilbudet innen fristen 9. februar.

– Vi har ikke hatt noen telefonstorm de siste dagene før deadline, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Handeland i Europeiske, som er en del av forsikringsselskapet If.

Selskapet har hatt ca. 160 henvendelser knyttet til Kina-reiser etter virusutbruddet. Bare 25 har endt med bistand i form av omruting eller avbestilling.

Fremtind, som har reiseforsikringer for DNB og Sparebank1, har registrert totalt 15 avbestillinger til Kina og Hongkong. Selskapet dekker avbestilling til og med 29. februar.

– De fleste som skal reise i nær fremtid, har allerede avbestilt. Vi merker et mindre trykk fra kundene, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Fremtind forsikring Grete Trulsrud.

Tryg dekker avbestilling av reiser til Kina frem til 12. februar, Gjensidige frem til 15. februar.

Europeiske utvider fristen for å søke erstatning for reiser til Kina og Hongkong til 25. februar, men legger inn begrensningen om at tilbudet bare gjelder reiser til og med 31. mars.

– Vi utvider fristen, fordi situasjonen er uavklart. Folk bekymrer seg, men kanskje ikke i den skala vi hadde trodd, sier Handeland i Europeiske.

Reiseforsikringen dekker bare utgifter som ikke blir refundert fra reisearrangøren. Forsikringsselskapene ber kundene kontakte flyselskap eller reisebyrå først.

SAS har innstilt alle flyvninger til og fra Shanghai og Beijing til 29. februar og stengt salget av reiser til 15. mars. Berørte passasjerer tilbys å få pengene tilbake eller bli ombooket.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen, hvor utbruddet startet. UD ber reisende være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.

37.251 mennesker i Kina er bekreftet smittet av coronaviruset. 812 er døde. Utenfor Kina er 307 smittet, mens en person er død, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO søndag.

Viruset ble første gang registrert nyttårsaften i fjor.

Publisert: 10.02.20 kl. 17:52

