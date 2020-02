FACEBOOK-SJEFEN: Mark Zuckerberg deltok på Sikkerhetskonferansen i Munchen lørdag. Foto: Getty Images

Facebook-sjefen: Avslører en million falske kontoer hver dag

MÜNCHEN (VG) Facebook avslører og stenger en million falske kontoer hver eneste dag, ifølge Mark Zuckerberg.

Det opplyste Facebook-grunnleggeren på Sikkerhetskonferansen i München lørdag ettermiddag.

Det er et kjent faktum at falske kontoer har versert på den SoME-plattformen. Falske kontoer har blitt benyttet i alt fra sprednings av falsk informasjon og propaganda i under coronaepidemien til å bli benyttet for å påvirke valg.

I tillegg har det også vært et problem at terrorangrep og andre kriminelle handlinger er blitt direktestrømmet via Facebook – senest under angrepet i Thailand for en uke siden.

Sier 30.000 ansatte følger med

Fra scenen i München sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg at hans selskap nå stopper nesten alt terrormateriale, og det meste av grovt hatprat.

Ifølge Facebook-grunnleggeren har selskapet att grep etter påvirknings-forsøkene på det amerikanske valget i 2016, og har utviklet verktøy for å hindre valg-påvirkning og stoppe terror-propaganda.

– Vi har nå 30.000 ansatte som jobber med å kontrollere innhold, sa Zuckerberg.

Han opplyste at Facebook stenger i gjennomsnitt en million falske brukerkontoer hver eneste dag.

Tar ned nesten alt

– Vi har tatt i bruk kunstig intelligens. Nå tar vi 99 prosent av all terrorpropaganda fra IS og al-Qaida før det når våre brukere.

– Men noe er vanskeligere. Hatefulle ytringer har en grense mot ytringsfrihet, som at noen poster en film av et rasistisk angrep for å ta avstand fra det. Men vi blir bedre. Jeg antar at vi tar ned 80 prosent av hatefulle ytringer, sa Facebook-sjefen.

Mark Zuckerberg (35) er en av verdens ti rikeste med en anslått formue på mer enn 500 milliarder kroner.

Sendte terror live

I fjor ble Facebook og andre sosiale medier utfordret av statsministere fra New Zealand, Frankrike, Norge og en rekke andre land til å skjerpe kampen mot terror-propaganda.

Det skjedde etter at mannen bak terrorangrepet i Christchurch sendte angrepet mot to moskeer direkte på Facebook Live.

KRITISK: Espen Barth Eide (Ap) mener at Facebook må ta ansvar for en hardere og mer ensrettet samfunnsdebatt. Foto: Tore Kristiansen

Utfordret Zuckerberg

Etter Zuckerbergs presentasjon grep tidligere utenriksminister i Norge, Espen Barth Eide (Ap) ordet.

Han ba Facebook-sjefen avklare om han ville ta ansvaret for mangelen på mediemangfold i hver enkelts Facebook-tråd.

– Det du får i din «feed» bestemmes ikke av oss, men de folkene du velger å ha en relasjon til, svarte Zuckerberg.

Espen Barth Eide var ikke fornøyd med svaret:

– Svaret hans bekreftet problemet, sier Barth Eide til VG.

Uten motforestillinger

– Algoritmene til Facebook sørger for at du får bekreftet ditt eget syn, og gjerne uten noen som helst motforestillinger. Når stadig flere har sosiale medier som sin eneste nyhetskanal, er dette farlig og hindrer meningsmangfoldet. Dette i motsetning til mediene som påtar seg en forpliktelse med å formidle ulike syn, sier stortingsrepresentanten.

Espen Barth Eide er Aps klimapolitiske talsmann på Stortinget. Han sier at den norske vindkraft-debatten er et eksempel på hva han mener:

– Det blir raskt slik at Facebook-feeden fylles opp av innlegg som er enige med ditt syn, uavhengig av om du er for eller imot. Det merkes på debatten at når folk ikke får motforestillinger, blir debattantene stadig mer intolerante. Dermed er det også lettere å spre eller tro på falske nyheter som bekrefter eget syn, sier Barth-Eide.

– Hva mener du Facebook og Zuckerberg kan gjøre med det?

– Det er bra at de slår ned på troll og falske sider. Men Facebook er hans oppfinnelse og den bidrar til polarisering av debatten. Jeg har ikke svaret, men mange er bekymret for et hardere debattklima som følge av ensretting av meninger.

Publisert: 15.02.20 kl. 19:49

