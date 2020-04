SVENSK SJEF: Anders Tegnell, her under intervjuer etter en pressekonferanse, står i spissen for den svenske strategien mot corona: flokkimmunitet og tillitsbaserte tiltak i befolkningen. Foto: Pontus Orre

Tegnells råd til Norge: Kan være farlig for barna ikke å gå på skolen

STOCKHOLM (VG) Sveriges smittevernekspert, omdiskuterte Anders Tegnell, sier til VG at stengte skoler kan få alvorlige konsekvenser. Og han forsikrer om at frisør er trygt.

Mens store deler av Europa er i «lock down»-modus, sitter svenskene fortsatt på restauranter, barer og hos frisøren i Stockholm.

Flere av dem VG møter i den svenske hovedstadens gater sier at de stoler på den svenske strategien og at konsekvensene av å stenge skolene er for store.

VG møter mannen som «hele» Sverige nå følger med argusøyne, statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten.

– Kan du forklare det norske folk hvorfor det er forsvarlig å sitte på kafé og dra til frisøren i Stockholm?

– Ja, for det er ikke der den store smittespredningen skjer. Det finnes undersøkelser fra Kina og andre land som viser at den store smittespredningen skjer hjemme i familien, mellom personer som har symptomer og friske personer. Ikke når du sitter på kafé eller hos frisøren, svarer Tegnell VG.

TETT PÅ: Her kommer en engelsk journalist svært tett på den svenske smitteeksperten Anders Tegnell. Foto: Pontus Orre

Barnehager og grunnskolen holder åpent her i Sverige. Det samme gjør mange idrettstilbud, i motsetning til i Norge.

– Alvorlig for barna

I Norge har tiltakene mot corona gått hardt utover barns hverdag. Skolene er stengt, og det er også idretts- og fritidstilbud i stor grad.

– Idrett og skole er viktig for barn. I Norge har det i stor grad blitt satt til side. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er et veldig alvorlig spørsmål, for det er veldig viktig for barn å gå på skolen. Ikke minst for barn som allerede har det vanskelig. At de ikke har en skole å gå kan bli veldig alvorlig. For det finnes mye forskning som viser hvor farlig det kan være at barn ikke kommer på skolen. Og vi vet også hvor farlig det er for barn å ikke drive med idrett – overvekt er vanlig og veldig alvorlig. Så å gå bort fra vanen, kan lede til veldig alvorlige konsekvenser, sier Tegnell.

Den svenske strategien Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne, men det er kun bordservering. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Tirsdag vedtok den svenske regjeringen å innføre et forbud mot besøk på alle landets aldershjem.

Et annet forbud gjelder arrangementer med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag. Før dette var grensen på 500 personer.

Sverige idrettsforbund (RF) forbyr treningskamper i lagidretter, men har fortsatt langt fra så strenge regler som i Norge for trening og aktivitet. Kilde: NTB Vis mer

Tegnells råd til Erna

Solberg-regjeringen skal onsdag før påske etter planen bestemme om Norge skal lempe eller stramme til på tiltak for å stoppe corona-krisen.

På spørsmål fra VG om hva som er Tegnells råd til norske myndigheter, om de bør åpne opp eller fortsette å holde ulike institusjoner stengt, svarer han følgende:

– Man skal tenke over det spørsmålet ordentlig, for har man alt stengt, må man tenke på hva som skjer når alt åpnes igjen. Det finnes en del forskning på at da kan man få en veldig stor økning hvis man åpner veldig plutselig. Så jeg tror at om man skal gjøre noe sånt må man ta det stegvis og veldig forsiktig, sier Tegnell.

– Hvorfor det?

– For da har man en stor gruppe mennesker som kommer til å møtes igjen. Og da får du inn smitten i den store gruppen, som plutselig treffes igjen, og da kan mange bli smittet av samme person. Og i neste steg kan veldig mange gamle bli smittet av samme person, og da kan det bli veldig stor belastning på helsemyndighetene, sier Tegnell.

Ikke overbevist om forskjell

– Hva tenker du om den norske strategien, hvor samfunnet er mye mer stengt ned?

– Våre land har hver vår måte å håndtere situasjonen, selv om vi alle forsøker på det samme – å få smitten til å gå så langsomt som mulig. I Norge har de valgt å lage mange lover og regler, mens i Sverige har gått veien med frivillighet og solidaritet med vår befolkning. Hvilken strategi som funker best til slutt, får vi se. Jeg er ikke overbevist om at det kommer til å være store forskjeller mellom utfallet av de forskjellige landene.

– Burde Erna Solberg gjort som dere?

– Det får du spørre henne om ... Hvert land gjør sitt beste ut ifra dents politiske og lovlige muligheter man har. Jeg tror vi alle forsøker å fikse samme sak på litt forskjellige måter, svarer Tegnell.

– Vi får se

På scenen holdt fagmyndighetene god avstand til hverandre, og i presseområdet var det god plass mellom stolene. På grunn av smittefare skulle intervjuene med Tegnell holdes utendørs i den sure vinden. Men på vei ut av lokalet ble det stor trengsel. Også rundt Tegnell selv.

Etter noen timer i Sverige, virker det som at svenskene tilsynelatende har mindre smitteangst enn nordmenn.

– Hva hvis deres strategi feiler?

– Da tar vi det til oss og jobber enda hardere for å få begrenset det så mye som mulig, svarer Tegnell.

– Hva slags tiltak kan det være?

– Det får vi se, det kommer an på hvordan utviklingen ser ut.

Svenske idrettsråd Dette er rådene fra de svenske folkehelsemyndighetene til idretten: * Unngå nærkontakt mellom utøverne * Om mulig skal all trening og andre idrettsaktiviteter foregå innendørs * Begrens antall tilskuere og unngå trengsel * Utsett kamper, turneringer og cuper * Unngå unødvendige reiser i samband med idrettsutøvelsen Kilde: NTB Vis mer

Lite folk i gatene

Coronasmittens herjinger er likevel synlig i Stockholms gatebilde. Men ikke like synlig som i Norge. Samfunnet er åpnere, men mange holder seg også inne.

Torsdag spilte nok været på lag med myndighetenes råd om å holde avstand. Kraftig vind og til tider pøsregn ut mot kvelden bidro sannsynligvis til at mange stockholmere holdt seg hjemme, og borte fra restauranter, barer og kjøpesentre.

TETT PÅ VEI UT: Det ble trengsel da journalistene skulle ut av gårsdagens pressekonferanse med helsemyndighetene. Foto: Pontus Orre

Selv om det er flere folk ute i gatene her enn i Oslo, var det lite folk å se på trikker og busser utover kvelden.

Det klirret fortsatt godt i glassene på restauranter langs havnepromenaden i Östermalm, som ellers pleier å være stappfulle. Her var ikke alle like opptatte av å holde avstand, men heller å holde stemningen oppe.

I Drottninggatan var det flere som var innom frisøren, men mange stoler sto også tomme. En rekke restauranter, kafeer og forretninger er også stengt, og flere stenger tidligere enn vanlig.

– Jeg er redd

Det er også mange eldre mennesker å se i gatene. En av dem sto torsdag kveld i ly for pøsregnet og ventet på bussen.

– Jeg er redd for å bli syk, men jeg måtte jo ut for å kjøpe mat, sa kvinnen, som ikke ønsket å ha navnet sitt i avisen.

