ANBEFALER: Doktor Michael Ryan, doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus og doktor Maria van Kerkhove i WHO på en pressekonferanse 9. mars, der det var mindre avstand mellom deltagerne enn konferansen mandag. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone

WHO: Vet ikke om man blir immun av covid-19

Verdens helseorganisasjon sier de trenger mer informasjon for å kunne fastslå om man blir immun etter å ha hatt coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Det var på en pressekonferanse mandag kveld generaldirektør i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa at data fra flere land gir oss et stadig bedre bilde av det nye coronaviruset.

– Vi vet at det sprer seg raskt og at det er dødelig. Det ser så langt ut til å være ti ganger mer dødelig enn influensapandemien i 2009, sier han.

WHO understreker at utbruddet akselererer raskt, men avtar veldig langsomt, og at veien ut av det derfor må ta tid.

– Tiltak kan bare lempes langsomt og kontrollert. Og bare om de rette kriteriene er innfridd, sier generaldirektøren.

Ukjent om man blir immun

Organisasjonen ble også spurt om hva de vet om immunitet og om hvorvidt folk kan bli smittet igjen etter å ha blitt friske fra covid-19.

– Når det gjelder det å bli frisk og så smittet igjen – det vet vi ikke. Det er ukjent. Vi forventer at mennesker med antistoffer vil være beskyttet for en periode, men vi vet ikke. Det er begrenset med informasjon om dette, sier leder for WHOs kriseprogrammer, Michael J. Ryan.

– En ny studie fra Shanghai viste mye antistoffer hos noen tilfrisknede pasienter, men om dette gir immunitet er en annen sak. Hos andre pasienter var det ingen spor av immunreaksjon. Informasjonen vi har så langt er blandet, vi trenger mye mer informasjon om antistoffer. Det er flere studier på gang. Vi vil dele informasjon så snart vi har, men jeg kan ikke gi noe komplett svar, tillegger doktor Maria van Kerkhove som også jobber med kriseprogrammet.

Ryan understreker at det ikke alltid dreier seg om å bli smittet på ny når pasienter blir dårlige igjen etter å ha hatt covid-19 og deretter frisknet til. Det kan også dreie seg om underliggende tilstander.

– Det er mange situasjoner det noen ikke har blitt helt kvitt viruset i første omgang. Det kan komme tilbake og angripe. Andre ganger har man utviklet en ny infeksjon, som bakteriell lungebetennelse. Det kan utnytte at man har svekkede lunger, men man er ikke syk med viruset, påpeker han.

Hvor lenge smittsom?

På spørsmål om hvor lenge man er smittsom, svarer van Kerkhove:

– Om du er eksponert for smitte, anbefaler vi at du er i karantene i 14 dager. De fleste vil utvikle symptomer i løpet av fem-seks dager, men det er opptil 14 dager. Vi tester smitte med PCR-tester, men man kan få positivt utslag på en PCR-test i ukevis, men det betyr ikke at man er smittsom like lenge. Du kan ha spor av viruset uten å være smittsom. Vi trenger mye mer informasjon før vi kan si hvor lenge man er smittsom, vi har ikke noe komplett bilde.

– Som i alle medisinske tilfeller vil det være unntak. Vi har gjennomsnitt, men vi må studere enkeltforekomstene og dem som ikke har blitt helt kvitt sykdommen, tillegger Ryan.

– Tid for vaktsomhet

WHO fikk også spørsmål om hvordan de ser på situasjonen i Europa der det i noen land kan tyde på at situasjonen er i ferd med å snu.

– Vi håper alle inderlig at det er tilfelle. Det kan se ut som om økningen har stabilisert seg, og noen land har hatt en stabil nedgang. Vi ser på antallet bekreftede tilfeller og antallet innlagt på sykehus, siden det tar lengre tid før dødstallene vil synke, sier Ryan og fortsetter:

– Men dette betyr på ingen måte at utbruddet er over! Nå er det tid for vaktsomhet, tid for å bli enda mer målbevisst, tid for å være veldig, veldig forsiktig. Det betyr ikke at man ikke skal jobbe med planer for å slippe opp, men en nedstengning kan ikke erstattes med ingenting. Den eneste måten å komme ut av dette på, er å finne viruset – å teste og å isolere eller sette i karantene. Vi må forandre atferden vår i all overskuelig fremtid. Den eneste måten dette kan lykkes på er å ha en fullstendig informert og agerende befolkning.

– Det er veldig viktig at vi ikke lemper på tiltakene i hele Europa samtidig. Det er virkelig viktig. Om ikke vi har systemer på plass, vil helsevesenet bli overbelastet igjen. Det må skje langsomt og på en veldig kontrollert måte, understreker van Kerkhove.

Publisert: 13.04.20 kl. 20:12 Oppdatert: 13.04.20 kl. 20:29

