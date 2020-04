VIRUSETS OFRE: Kister fra Bergamo-området i det nordlige Italia blir plassert i et rom ved gravlunden i Cinisello Balsamo utenfor Milano 27. mars. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Bergamo-pasient til VG: – Epidemien overgår min mørkeste fantasi

Legen Arrigo Schieppati (67) ble selv coronapasient i det italienske episenteret for viruset. Her forteller han om lengselen etter byen han elsker, om sitt første måltid da smakssansen kom tilbake – og hva han vil gjøre når isolasjonen er over.

«Kjære frøken Amundsen. Tusen takk for at du kontakter meg».

Svaret kommer fredag ettermiddag, bare et par timer etter at VG tok kontakt. Fra isolasjon på sitt soverom hjemme i Bergamo skriver den 67 år gamle nyrelegen Arrigo Schieppati en e-post om hva han – og hans hjemby i Nord-Italia – har gått gjennom de siste ukene:

«Det jeg har erfart, og det jeg nå vet, er at corona-epidemien er noe som overgår min mørkeste fantasi. Jeg er et barn av etterkrigstiden, og her i Bergamo er vi – inntil nå – blitt skånet for de store katastrofene, mens andre deler av Italia har hatt jordskjelv, flommer og storbranner. Coronakrisen er en tragedie uten sidestykke, og det verste er at vi ikke kan se slutten på den.»

ISOLERT: Arrigo Schieppati (67) har i 40 år jobbet som lege i Bergamo, en av byene i Europa der coronaviruset først ble kjent. Nå er han i isolasjon i sitt hjem, etter å ha vært smittet. Foto: Privat

Synet som skremte ham

Etter å ha sett én etter én i byen bli syke, var turen kommet til Schieppati. For første gang i sitt liv skulle han bli pasient. I midten av mars ble han innlagt på Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo med lungebetennelse og positiv coronatest.

Synet som møtte ham på akuttmottaket var surrealistisk.

– Det var hektisk aktivitet. Jeg så sykepleiere og leger som hastet rundt fullstendig tildekket med munnbind, masker, frakker og hansker. Hvert minutt kom det nye pasienter inn døren. Alle hadde corona. Jeg har aldri opplevde noe lignende i mine 40 år som lege, forteller Schieppati, som nylig ble pensjonert.

BERGAMO-SYKEHUSET: Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo er fullt av coronapasienter. Det var her Schieppati var innlagt. Bildet er tatt 3. april, etter at han ble utskrevet. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

– Ble du redd?

– Jeg skal være ærlig og si at jeg var engstelig. Jeg hadde feber, muskelsmerter og pustebesvær, og visste at mange brått ble dårligere av viruset. Det var virkelig skremmende å vite hva som foregikk rundt meg på sykehuset, i Nord-Italia og resten av Europa.

67-åringen fikk oksygentilførsel via nesen, men slapp å bli intubert. Slik ble han liggende i ti dager. På rommet hans lå tre andre coronapasienter. Han kunne observere dem i sideblikket, og se at de var langt dårligere enn ham.

Lokalavis full av dødsannonser

Omsider ble Schieppati skrevet ut fra sykehuset. Han var en av de heldige. Han hadde klart seg. Men det Bergamo han elsket, var borte.

Han beskriver byen, med sine 120.000 innbyggere, en sjarmerende gamleby og nærhet til alpene, som et vidunderlig sted. Byen er blant de mest velstående i Italia, og folk her er vant til å dra på sykkelturer, vandre i fjellene, gå i operaen, på teater og konserter. Til og med været pleier å være ganske bra.

– Vi har aldri savnet noe, sier Schieppati.

Men nå er virkeligheten en annen. Se bildene av dagens Bergamo:











HJELPEN KOMMER: Et militærfly fra Polen ankommer Bergamo med polsk helsepersonell 30. mars.

– Nå vet vi ikke når eller hvordan vi kan vende tilbake til våre gamle liv. Vi vil være merket av epidemien for resten av livet. Så mange av våre kjære er døde. Mange av dem måtte dø alene på sykehus.

Italia er det landet i verden med flest omkomne som følge av coronaviruset. 15.889 mennesker har mistet livet, viser VGs oversikt.

– Jeg håper dere i Nord-Europa blir spart og at dere ikke møter like store problemer som oss, sier Schieppati.

I helgen ble det kjent at Norge sender et medisinsk team med 19 sykepleiere og leger til Bergamo for å hjelpe – og for å lære.

I den norditalienske byen kjenner alle noen som har mistet livet av coronaviruset. Fem av Schieppatis tidligere kolleger er døde. Han har også mistet flere bekjente.

– Hver dag når jeg blar opp til dødsannonsene i lokalavisen ser jeg kjente fjes. Det er smertefullt.

– I starten ble vi fortalt at det var de eldre som allerede var syke som døde, men nå vet vi at dette ikke er den fulle sannheten. Jeg har kolleger på min alder som var helt friske, som nå er døde.

DØDE: Coronaviruset har krevd mange liv i Bergamo, og dødsannonsene 9. februar i lokalavisen preges av epidemien. Foto: GIOVANNI LOCATELLI / Reuters

Det første måltidet

De siste tre ukene har den 67 år gamle pensjonerte legen levd i fullstendig isolasjon i sitt hjem i Bergamo. Han lytter til musikk, leser bøker, ser TV-serier og trener med YouTube-videoer – og han holder seg unna nyhetene. Kona, også hun lege, setter mat til ham utenfor soveromsdøren. De snakker sammen iført masker med flere meters avstand.

I likhet med så mange andre coronapasienter mistet Schieppati lukte- og smakssansen. I ukevis orket han ikke tanken på mat. Det vemmet ham. Men som en ekte italiener var det én rett som vekket til liv noe av smakssansen:

– Kona mi lagde spagetti med tomatsaus da jeg kom hjem fra sykehuset. Det kunne jeg smake litt av, og det smakte godt.

Før Schieppati kan tre ut av isolasjonen, må han ha to negative coronatester. Han er ikke i tvil om hva han vil gjøre når han er helt frisk, og når samfunnet tillater det:

– Da skal jeg kysse mine barnebarn! De er tvillinger, en gutt og en jente, og bare to måneder gamle. Datteren min fødte dem i starten av februar. Jeg har aldri kunnet møte dem på grunn av corona. Men jeg får tilsendt bilder hver dag, og de er helt nydelige, sier den nybakte bestefaren.

HJEMMEBESØK: Helsepersonell i Bergamo går på hjemmebesøk hos mistenkte coronapasienter. Her er Angel Bipendu (t.v.) og kollega Simone Patane hjemme hos en 80 år gammel kvinne. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Det corona har lært ham

Når VG ber ham fortelle det positive som coronaviruset har lært ham, er ikke den 67 år gamle legen i Bergamo i tvil.

Han vil trekke frem kollegenes innsats. Schieppati sier han er imponert over hvor raskt og profesjonelt de sykehusansatte agerte da den uforutsette krisen rammet. Som et bevis på dette står et corona-feltsykehus for 200 pasienter snart klart i Bergamo, reist på ti dager.

– Og jeg har lært at kjærligheten mellom oss mennesker øker. Vi føler oss nærmere hverandre, selv om vi ikke kan sees. Det er så mye gjensidig støtte. Den eneste måten å takle krisen på, er å dele smerte og fortvilelse, og å være solidariske, avslutter legen og den utskrevne pasienten i Bergamo.

HJELPENDE HÅND: En sykepleier ved sykehuset Papa Giovanni XXIII i Bergamo holder en av coronapasientene i hånden, 3. april. Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

