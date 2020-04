NEW YORK: En helseabeider med smittevernutstyr utenfor coronamottaket på Maimonides medinske senter i Brooklyn. Foto: RETUERS

I disse landene peker corona-pilene feil vei

Flere land ser nå lys i enden av tunnelen. I Spania og Italia avtar trykket på helsevesenet, og langt færre dør av corona. Men for USA og Storbritannia ser det fortsatt mørkt ut.

De gode nyhetene først:

Coronaviruset herjer ikke lenger like kraftig med innbyggerne i Italia og Spania. Fortsatt er dette de to landene i Europa som er hardest rammet av viruset, med nærmere 20.000 døde og godt over 160.000 bekreftet smittede i hvert land.

Men der antallet omkomne for kort tid tilbake doblet seg for hver uke, viser VGs oppdaterte oversikt at doblingstiden nå er på rundt tre uker.

Med andre ord: Langt færre dør av corona i Italia og Spania enn før.

Se hvordan kurvene er i ferd med å flate ut i VGs grafikk (NB! Tallene i grafikken oppdateres kontinuerlig og vil dermed kunne avvike fra denne teksten):

Ikke like dødelige døgn

På det verste døde det 961 mennesker på ett døgn i Spania, en sørgelig topp som inntraff 2. april. Mens nå, fra tirsdag til onsdag, ble det registrert 199 nye omkomne av viruset.

Italia nådde sin foreløpige topp i dødsfall 27. mars med 969 døde. Tirsdag denne uken var tallet 602 nye omkomne.

VGs kilder i helsevesenet i episentrene for corona, Madrid i Spania og Lombardia-regionen i Italia, forteller alle at det ikke er like kaos på jobb lenger. De har fortsatt fullt opp med coronapasienter, men opplever ikke at situasjonen er ute av kontroll.

HYLLES: Helsearbeidere mottar applaus og jubel fra balkongene utenfor sykehuset der de jobber i Barcelona 13. april. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Etter ukevis med portforbud og streng sosial distanse, har den spanske regjeringen gått inn for en forsiktig gjenåpning av samfunnet. I første omgang fikk hundretusener av arbeidere innen bygg og industri vende tilbake til jobb denne uken. Hensikten er å forhindre total økonomisk kollaps i et samfunn der rekordhøye 3,5 millioner mennesker nå er arbeidsledige.

BALKONGLIV: Spanjolene har vært i lockdown i ukevis, men «møtes» fra balkongene sine, som her under en applaus til helsevesenet i Madrid 9. april. Foto: SUSANA VERA /Reuters

Men statsminister Pedro Sánchez advarer mot å slippe jubelen løs.

– Vi er fortsatt langt fra seier, fra å ha våre vanlige liv tilbake, uttalte han i helgen.

I Spania er den forsiktige gjenåpningen under debatt, der mange frykter at det er for tidlig og at nye smittebølger vil kunne komme.

Mens her stiger dødstallene

Så til de dårlige nyhetene.

Dødstallene i USA fortsetter å stige foruroligende fort og høyt. Landet er nå det hardest rammede i verden, der over 26.000 mennesker nå har mistet livet av coronaviruset. Bare tirsdag ble det registrert 2303 dødsfall. Slik kurven ser ut nå, dobler antallet omkomne seg på en drøy uke.

Men kanskje blir det ikke så mye verre enn dette: USAs fremste smittevernekspert og helserådsgiver Anthony Fauci sier toppen snart er nådd.











I KØ FOR TEST: En bilist blir stanset av sikkerhetsvakter ved testsenteret for covid-19-tilfeller i Brooklyn i New York 11. april.

I det amerikanske episenteret New York har helsepersonell slått alarm om mangel på smittevernutstyr, og amerikanske sykehjem har sett tosifrede antall døde som følge av viruset.

I alt kaoset gikk president Donald Trump ut tirsdag og kunngjorde at USA vil kutte sin økonomiske støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO), som er helt sentral i kampen mot pandemien. Trump kritiserer WHOs coronarespons, men blir selv anklaget for å legge skylden for mangelfull virushåndtering på andre.

Tilsvarende ukentlig dobling av døde som i USA ser vi hos en annen stormakt på andre siden av Atlanteren. I Storbritannia har over 12.000 personer dødd av coronaviruset. 782 døde fra en dag til en annen denne uken. Statsminister Boris Johnson er selv på beina etter å ha vært innlagt med covid-19, og har en massiv jobb foran seg med å håndtere smittespredningen og belastningen på det britiske helsevesenet.

NYE GRAVER: Dette dronebildet fra gravlunden i Kilyos i nordlige Istanbul viser hvordan det er blitt lagd nye graver for coronadødsfall. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Sørover til Tyrkia skyter også dødstallene i været. Foreløpig er det registrert litt over 1400 coronadødsfall. Med en befolkning på 80 millioner mennesker og storbyer som Istanbul der innbyggerne bor svært tett, er antallet forventet å stige – dersom det ikke allerede har gjort det. Erdogan-regjeringen er nemlig blitt kritisert for å sensurere kritisk informasjon om coronaviruset og myndighetenes håndtering, og trolig er mørketallene for smittede store.

Myndighetene har allerede innført portforbud for alle under 20 år og alle over 65 år. Til helgen har president Erdogan varslet et 48 timers portforbud for hele befolkningen i 31 av landets byer.







FÅR BEHANDLING: Helsearbeidere undersøker røgntenbildene til en pasient ved akuttmottaket på Cerrahpasa universitetssykehus i Istanbul.

Stabiliserer seg på hjemmebane

Så hva med Skandinavia?

Her hjemme i Norge går det mot en gradvis gjenåpning av samfunnet. Som kjent skal barnehager åpne 20. april, mens småskolen og SFO åpner 27. april. Helseminister Bent Høie (H) uttalte før påske at «vi har coronaepidemien under kontroll», og antallet corona-innleggelser er på sitt laveste på flere uker.

Danmark og Norge har lagt seg på en nokså lik linje for å bekjempe coronaviruset. Begge har stengt ned, for nå å trinnvis åpne opp igjen. Sverige har som kjent valgt ikke å stenge barnehager og skoler, men heller lagt inn restriksjoner mot risikogruppene.

Selv om strategien i Skandinavia er ganske ulik, ser vi at grafene for antall døde ligner hverandre: I alle tre land dobles antallet døde cirka hver andre uke. Men Sverige ligger langt over sine naboer i totalt antall døde, med 1033 omkomne, mot 299 i Danmark og 143 i Norge.

Publisert: 15.04.20 kl. 19:12 Oppdatert: 15.04.20 kl. 19:24

