Trump raser mot artikkel: – Ville aldri kalt våre falne soldater noe annet enn helter

Det amerikanske tidsskriftet The Atlantic skriver at den amerikanske presidenten skal ha kalt amerikanske soldater som mistet livet under 1. verdenskrig for tapere. – Oppdiktet, svarer Trump.

I en artikkel i det amerikanske tidsskriftet The Atlantic hevdes det at USAs president droppet et besøk til krigskirkegården Aisne-Marne American i Frankrike i 2018 fordi han ikke synes det var viktig å hedre de falne soldatene som ligger gravlagt der.

På kirkegården ligger amerikanske soldater som mistet livet under 1. verdenskrig.

Ifølge fire kilder som tidsskriftets sjefredaktør Jeffrey Goldberg har snakket med, skal Trump ha kalt de døde soldatene for «tapere» i samtaler med sine ansatte før det planlagte besøke.

– Hvorfor skal jeg dra til den kirkegården? Den er fylt med tapere, skal Trump blant annet ha sagt.

I en annen samtale skal han ha sagt at de over 1800 marinesoldatene som mistet livet i slaget ved Belleau Wood i 1918 var tapere fordi de ble drept.

I 2015, før han ble valgt til president, vakte Trump oppsikt med sine uttalelser om at den nå avdøde amerikanske senatoren og krigsveteranen John McCain kun blir omtalt som en krigshelt fordi han ble tatt til fange under Vietnamkrigen. Se video her:

Nyhetsbyrået AP skriver at de har snakket med en kilde i USAs forsvarsdepartement og en marineoffiser som bekrefter historien i The Atlantic.

Også Washington Post har omtalt saken. De skriver at en tidligere ansatt i Trump-administrasjonen bekrefter at presidenten ofte kom med nedsettende kommentarer om savnede krigsveteraner og soldater, og at han enkelte ganger omtalte dem som tapere.

Trump: – Hva slags dyr ville sagt noe sånt?

USAs president Donald Trump og Det hvite hus går hardt ut mot påstandene i artikkelen, som står i sterk kontrast til bildet Trump har skapt av seg selv som en forkjemper for USAs soldater og krigsveteraner.

På vei hjem etter en kampanjetale i Pennsylvania torsdag kveld, sa Trump til reportere om bord på flyet Air Force One at artikkelen er fullstendig falsk og en skam.

– Hva slags dyr ville sagt noe slikt? sa han videre, ifølge AP.

På Twitter skriver presidenten at han aldri har sagt tingene han siteres på:

– Jeg sverger på hva som helst, på hvem som helst, jeg ville blitt bedt om å sverge på, at jeg aldri kalte våre fantastiske falne soldater for noe annet enn HELTER, skriver presidenten, og legger til at nyheten er oppdiktet, og at det antagelig stammer fra folk som forsøker å påvirke presidentvalget 3. november.

Også stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows sier han tror artikkelen er del av en svertekampanje. Han sier ifølge Washington Post at Trump er svært fornærmet over påstandene.

Trumps motkandidat i valget, demokraten Joe Biden, kommenterer artikkelen slik:

– Dersom avsløringene i dagens Atlantic-artikkel er sanne, er de nok et bevis på hvor dypt uenige jeg og president Trump er om rollen til en amerikansk president, sier han i en uttalelse og legger til:

– Dersom jeg blir president, vil jeg sørge for at våre amerikanske helter vet at vi vil støtte dem og hedre deres offer – alltid.

Trekker frem John McCain-uttalelser

Sjefredaktør Goldberg i Atlantic skriver at han har vært interessert i Trumps syn på krigsveteraner siden han i 2015 sa at den avdøde republikanske senatoren og krigsveteranen John McCain kun ble omtalt som en krigshelt fordi han hadde blitt tatt til fange i Vietnam, der han tilbrakte fem år i fangenskap.

– Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange, sa han blant annet i en kommentar som ble fordømt fra flere hold.

Da McCain døde i 2018, skal Trump ifølge The Atlantic ha sagt at han ikke ville støtte begravelsen til en «taper». Han skal også ha blitt rasende da han så flagg på halv stang, skriver tidsskriftet.

Trump skriver på Twitter at dette ikke stemmer.

– Jeg var aldri en stor fan av John McCain, og jeg var uenig med ham i mye, skriver han, men legger til:

– Men den førsteklasses begravelsen han fikk av vårt land, den måtte godkjennes av meg som president, og jeg gjorde det uten å nøle eller klage. Faktisk mente jeg at det var vel fortjent. Jeg sendte til og med Air Force One for å hente kroppen hans, i en kiste, fra Arizona til Washington. Det var min ære å gjøre det. Og jeg kalte aldri John en taper.

Under et besøk på en fabrikk i Ohio i 2019, sa Trump at han ikke har blitt takket for begravelsen han ga den avdøde senatoren.

