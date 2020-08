HISSIG OG AMPERT: Demonstranter konfronterer politiet under en Black Lives Matter-protest utenfor Det hvite hus, da Trump takket for renominasjonen torsdag. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

Amerikansk professor til VG: – Polariseringen gjennomsyrer hele samfunnet

Politikk er tabu når statsviter Todd Belt er på familiemiddag – for de vil jo fortsette å være venner. Her forklarer han hvorfor USA er blitt et så splittet land.

– Alt er blitt polarisert og politisert, sier Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University, til VG.

Han leder studiet for politisk ledelse ved det prestisjetunge universitetet, som er kjent for å avle en lang rekke amerikanske diplomater og politikere.

Fra sitt hjemmekontor i Washington D.C. observerer Belt et USA i kaos, der rasismeprotestene sprer seg med full kraft, personkarakteristikkene hagler fra partienes landsmøter og coronapandemien fortsetter å ta liv.

Partene synes å stå steilere enn noen gang, og alt er blitt politisk, mener han.

– Til og med det å bruke munnbind er blitt et politisk «statement». Trump har nektet å bruke det, mens demokratene bruker det. Vi lever i et svært polarisert land. Det er få i sentrum, og det er denne gruppen som vil avgjøre valget, sier Belt på telefon til VG.

Det er to grunner til at USA er så splittet, ifølge professoren:

– Folk som stemmer på demokratene har flyttet til mer urbane og liberale områder, mens republikanerne har samlet seg i mer rurale og konservative områder. Vi kaller fenomenet «self sorting»; folk vil bo i nærheten av likesinnede.

– Den andre grunnen er mediene: De er blitt svært fragmenterte, og folk leser de avisene og følger de TV-kanalene som forteller dem det de vil høre.

De to faktorene fører til at meninger og holdninger blir forsterket, samtidig som de ikke blir utfordret og nyansert, ifølge professoren.

STATSVITER: Todd Belt er professor i statsvitenskap ved det prestisjetunge George Washington University. Foto: Privat

Den samme splittelsen finnes på politikernivå, og det er vanskelig å vite om det er folket som gjør politikerne mer polariserte eller motsatt, mener Belt.

– Lederne av begge partier står i hver sin leir, og vi har kongressmedlemmer som er mindre villige enn før til å inngå kompromisser. Polariseringen gjennomsyrer hele samfunnet, sier Belt.

ELSK ELLER HAT: Utenfor en golfklubb i Virginia står de side om side, med helt ulikt budskap: En mann takker Trump, mens kvinnen formidler at mødre i forstedene elsker Joe Biden. Foto: SAUL LOEB / AFP

Ikke-tema på familiemiddag

Splittelsen i dagens USA går helt ned på individnivå, og inn i de tusen amerikanske hjem. Belt forteller at han har familiemedlemmer som stemmer både republikansk og demokratisk.

– Hvordan er familiemiddagene?

– Vi prøver å unngå å diskutere politikk når vi møtes – vi vil jo fortsette å være venner og samles rundt middagsbordet. Folk vil alltid stille meg spørsmål om politikk fordi jeg er statsviter, men jeg prøver å si hva som er, snarere enn hva som burde ha vært, svarer Belt.

Trump og Bidens valgkampstrategi

Statsviteren følger valget tett, og trekker opp noen hovedlinjer for partienes valgkampstrategier:

Trumps viktigste budskap er at velgerne skal være redde for Biden, og at han vil sniksosialisere USA med det Trump påstår er en venstreradikal politikk.

Biden vil forsøke å fremstille valget til en folkeavstemning mot Trump, der han spør velgerne: «Har dere det bedre nå enn for fire år siden?». Han vil fokusere på Trump-administrasjonens feil og mangler, og sammenligne lederstil.

– Demokratene vil at valget skal handle mer om Trump enn om Biden, mens Trump vil at det skal handle om ham selv og det han har oppnådd.

LOJALE MOT TRUMP: Presidenten taler for sine tilhengere på golfklubben i Bedminster i New Jersey 14. august. Foto: JIM WATSON / AFP

Økonomi blir stridstema

Belt forventer også at økonomi vil bli et av de viktigste temaene i valgkampen. Dette har vanligvis vært Trumps sterkeste kort, men som følge av coronapandemien er USAs økonomi i elendig forfatning og ukentlig søker over én million nye arbeidsledige om dagpenger.

– Det er vanskelig å si hvordan det kan bli verre, men Trump vil hevde at Biden vil forverre situasjonen ved å høyne skatter og bringe inn sosialismen, sier Belt.

Han forventer at Trump vil fokusere på økonomien før pandemien og det faktum at den var på bedring, mens Biden vil konsentrere seg om økonomien etter corona.

HAR FÅTT NOK: Demonstrantene utenfor Det hvite hus under Trumps hovedtale torsdag krevde at Trump og visepresident Mike Pence går av. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

Kan bli felt av corona

Biden ligger stadig svært godt an på meningsmålingene. Han leder med over syv prosentpoeng, ifølge et gjennomsnitt satt sammen av nettstedet RealClearPolitics. Hvis det hadde vært valg i dag, ville Biden fått 350 valgmannsstemmer (270 kreves for å vinne), ifølge valgoversikten til The Economist.

Trump gjør det dårlig i vippestater som Pennsylvania, Wisconsin og Michigan, og selv om han har en stor tilhengerskare med lojale velgere, sliter han i flere stater der han sto trygt ved forrige valg, som North Carolina.

Det er coronahåndteringen som har ødelagt for Trump, ifølge professor Belt.

– De fleste verdensledere har fått en tillitsboost under Covid-19, mens bare 30 prosent av amerikanerne synes Trump gjør en god jobb. Først håpet han at viruset skulle forsvinne av seg selv, nå lover han en mirakelkur før valgdagen, bemerker statsviteren.

Trekker paralleller til fiaskovalg

Historien viser oss at de fleste sittende presidenter i USA blir gjenvalgt. Blant unntakene er Jimmy Carter i 1980, som tapte nær hele landet til Ronald Reagan.

– Dette minner om Carter i 1980, som hadde Iran-gisselsaken, energikrisen og inflasjon. Trump har corona og økonomien, sier Belt.

Tror på rekordhøy valgdeltagelse

Med Black Lives Matter-protester i gatene og coronaens herjinger i samfunnet tror professoren i Washington D.C. at flere enn tidligere vil bruke stemmeretten sin. Mye står på spill, og ingen er upåvirket av valget.

– Det vil bli et historisk valg. Det er mye entusiasme. Flere vil stemme via post enn før, og jeg tror årets valgdeltagelse vil bli blant de høyeste noensinne, sier Belt.

Han forventer en valgdeltagelse på nivå med da Obama ble valgt i 2008, da 57 prosent av befolkningen stemte.

(Til sammenligning brukte over 78 prosent stemmeretten sin ved forrige stortingsvalg i Norge.)

