Pompeo får kraftig kritikk for å snakke under Republikanernes landsmøte

USAs utenriksminister bryter diplomat-etikette når han i natt holder tale til støtte for Donald Trump under Republikanernes landsmøte.

Mike Pompeo er for tiden på reise for USA i Midtøsten, og talen natt til onsdag skal spilles inn i Jerusalem i Israel, melder Times of Israel.

I løpet av de siste 75 årene er det ingen sittende amerikansk utenriksminister som har snakket på et nasjonalt, politisk landsmøte, skriver New York Times.

– Dette har ikke skjedd før, og det er etter min mening upassende, sier Aaron David Miller ved Carnegie Endowment for International Peace til USA Today.

Han har jobbet for flere amerikanske utenriksministere, deriblant Colin Powell og George Schultz.

Pompeos beslutning om å tale skal nå granskes av utenrikskomiteen i Representantenes hus, skriver NBC.

Pompeos beslutning om å tale skal nå granskes av utenrikskomiteen i Representantenes hus, skriver NBC.

– Talen er ikke bare svært uvanlig og muligens enestående, men det ser også ut til at den muligens kan være ulovlig, sier demokraten Joaquin Castro, som leder komiteen.

Tidligere ambassadør til Liberia Linda Thomas-Greenfield sier til kanalen at utenriksministeren med talen til landsmøtet bruker sin posisjon som utenriksminister til fordel for Republikanerne.

– Folk er utrolig opprørte over dette, sier hun til kanalen.

I et notat som er ble sendt ut til ansatte ved USAs utenriksdepartement i desember 2019, står det at ansatte ikke skal delta i politisk aktivitet til støtte for en kandidat eller et parti, skriver USA Today. Her står det også at ansatte som er utnevnt av presidenten og godkjent av Kongressen ikke skal delta på landsmøter. Pompeo skal selv ha minnet ansatte om dette så sent som i juli i år.

USAs utenriksdepartement har opplyst at Pompeo vil tale som privatperson, ikke som utenriksminister. Det republikanske partiet sier også at det er Trump-kampanjen og partiet som har betalt for kostnadene ved å spille inn talen – ikke det amerikanske utenriksdepartementet.

På sin personlige Twitter-profil skriver han at hangleder seg til å fortelle om hva Trump har gjort for å sørge for at USA er trygt.

Talen natt til onsdag ses på som viktig for Pompeos politiske karriere, skriver New York Times. Dersom han selv ønsker å stille som presidentkandidat i fremtiden, er Trumps kjernevelgere viktig for ham.

– Dersom han er interessert i å stille som presidentkandidat i fremtiden, er dette en måte å komme inn i presidentpolitikken på. Men det skjer på bekostning av en viktig tradisjon i amerikansk historie, sier historie-professor Michael Beschloss til avisen.

Tamara Cofman Wittes, som jobbet med Midtøsten-politikk for Obama-administrasjonen, sier til avisen at Pompeo, ved å snakke fra Jerusalem, appellerer til partiets kristen-evangeliske base.

– Vi vet at Pompeo har bredere politiske ambisjoner. Så gjør han det for Trump? Gjør han det for Pompeo? Antakelig er det for begge.

USAs president Donald Trump ble mandag offisielt nominert som Republikanernes presidentkandidat, under landsmøtets første dag. Se deler av talen hans her:

