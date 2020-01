I SENATET: Her legger en engasjert Alan Dershowitz frem sitt syn på riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: Senate Television via AP

Forsvarte presidenten i Senatet: – Trump ringte og takket meg

NEW YORK (VG) Den høyprofilerte advokaten Alan Dershowitz (81) bestemte seg for å forsvare Donald Trump etter et kompromiss med kona. Overfor VG slår han tilbake mot kritikerne: – Jeg vet jeg har rett.

Nå nettopp

I beste TV-tid mandag argumenterte Alan Dershowitz for hvorfor USAs president Donald Trump ikke kan finnes skyldig i riksrettssaken som pågår i Washington, D.C.

– Det var en ære. Som 28-åring var jeg den yngste jusprofessoren i Harvards historie. Nå er jeg også den eldste til å legge frem en sak i en riksrettssak i Senatet, sier 81-åringen på telefon til VG.

Dershowitz er et kjent navn i USA. Han er ofte på TV og har hatt berømte klienter som O.J Simpson, Jeffrey Epstein og Mike Tyson.

VG snakket med ham innimellom slagene tirsdag: På ettermiddagen avsluttet Trumps forsvarsteam sine fremlegg i Senatet. På kvelden deltok han på et arrangement med Trump og Israels statsminister i Det hvite hus. Deretter bar det tilbake til Kongressen, blant annet for et direkteintervju med CNN.

I DET HVITE HUS: Dershowitz tar en selfie under et arrangement med Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus tirsdag. Foto: REUTERS

Han røper at presidenten er fornøyd med innsatsen.

– Trump ringte i morges og takket meg.

– Fornøyd med effekten

Dershowitzs budskap i Senatet var at Trump ikke har brutt loven og at det dermed ikke var grunnlag for å stille ham for riksrett. Anklagene om maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen er heller ikke gode nok grunner for å føre en sak mot presidenten, argumenterte han.

Se oversikten over de viktigste aktørene i riksrettssaken her:

Det eneste som oppfyller kravene er ifølge Dershowitz det han kaller «kriminell-lignende» oppførsel beslektet med forræderi og bestikkelser.

En selvsikker Dershowitz forteller at han skrev det 75 minutter lange innlegget uten hjelp.

– Flere senatorer kom til jeg og sa jeg hadde påvirket deres tenkemåte og at jeg hadde et tydelig og overbevisende fremlegg. Jeg er fornøyd med effekten fremlegget mitt virker å ha hatt. Det var ikke bare republikanere som kom til meg – demokrater også.

– Hyklere

Spørsmålet om hva som må til for å stille en president for riksrett har vært et sentralt tema i granskingen av Trump. En rekke eksperter er uenige med Dershowitz.

Tirsdag fikk han også hard medfart fra den profilerte senatoren Elizabeth Warren, som også er jusprofessor fra Harvard.

– Hans karakteristikk av loven har rett og slett ingen støtte, sa Warren, som for tiden driver valgkamp for å bli Demokratenes presidentkandidat.

Overfor VG går 81-åringen hardt ut mot kritikerne.

– Jeg er veldig trygg på mitt syn. Jeg vet jeg har rett. 90 prosent av kritikerne mine ville mente det samme som meg dersom det var en president fra Demokratene. De er hyklere. De kritiserer meg kun fordi jeg er på feil side.

Men Dershowitz har vært nødt til å forklare sin egen snuoperasjon: Da Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998, uttalte Dershowitz at et «teknisk lovbrudd» ikke er et krav for riksrett. Selv om han har vist til ordet «teknisk» og insistert på at han mener det samme i dag, innrømmer han også at noe har forandret seg:

– Hvorfor har du endret standpunkt?

– Jeg har gjort undersøkelser. I Clinton-saken var jeg ikke nødt til å undersøke om et lovbrudd var begått. Jeg aksepterte akademikernes konklusjon, og problemstillingen var om det var en «high crime» eller ikke. Nå gjorde jeg alle nødvendige undersøkelser.

Motvillig

Dershowitz skrev i 2018 en bok om hvorfor Trump ikke kan stilles for riksrett, «The Case Against Impeaching Trump», og har gått hardt ut mot Mueller-etterforskningen.

KJENNER TRUMP: Alan Dershowitz deltar på et Hanukkah-arrangement i Det hvite hus i desember 2019. Foto: GETTY IMAGES

Likevel nølte han da han ble spurt om å være en del av Trumps forsvarsteam.

– Jeg var ikke sikker på at jeg ville være en advokat i denne saken. Jeg er upartisk og uavhengig. Spesielt la kona mi veldig stor vekt på dette. Til slutt inngikk vi et kompromiss: Jeg er ikke et fullverdig medlem, jeg deltar ikke i diskusjoner om strategi. Min eneste oppgave er å fremme de konstitusjonelle argumentene, slik jeg også ville gjort hvis Hillary Clinton var stilt for riksrett for maktmisbruk.

Dershowitz, som i fjor sa at han ville stemt på Joe Biden, sier det er mye av Trumps politikk han ikke støtter.

– Jeg er i mot politikken hans på klima, immigrasjon, våpen og helsehjelp. Jeg støtter Israel-politikken hans. Jeg er uenig i noen saker og enig i andre.

Advarsel fra Republikanernes vitne

Trumps forsvarsteam har lagt stor vekt på de samme argumentene som Dershowitz gjorde rede for i Senatet. Men under riksrettsgranskingen mente tre eksperter at det var grunnlag for å stille Trump for riksrett.

Jusprofessor Jonathan Turley, det eneste vitnet som var innkalt av Republikanerne, var uenig. Men i en kronikk i Washington Post forrige uke skrev han at Trumps forsvarsteam har gått for langt:

– Selv om jeg tror at tiltalene i riksrettssaken ideelt sett burde baseres på veldefinert kriminell oppførsel, tror jeg ikke at straffeloven utgjør en effektiv grense eller et omfang for mulige forseelser som kan føre til riksrett.

VITNE: Sammen med tre andre eksperter på konstitusjonell rett, møtte Jonathan Turley til en høring i Representantenes hus 4. desember. Foto: EPA

Cass Sunstein, professor i konstitusjonell rett ved Harvard og forfatter av en bok om riksrett, har overfor VG forklart kriteriene for riksrett slik:

– Hvis en president er en fare for landet, kan han ikke stilles for riksrett. Hvis han synes klimakrisen ikke er et problem, kan han ikke stilles for riksrett. Små kriminelle handlinger som å stjele i butikken er ikke relevant. Man må kunne vise til alvorlig misbruk av presidentens autoritet.

Spenning om vitner

Riksrettssaken fortsetter når senatorene onsdag og torsdag får anledning til å stille spørsmål. Men det mest spennende skjer på fredag, da senatorene trolig vil ta stilling til om de skal kalle inn vitner som tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Tirsdag kveld amerikansk tid ble det kjent at Republikanerne foreløpig ikke har stemmene til å blokkere Demokratenes ønske om vitner.

– Min eneste mening om det er at hvis den ene siden skal få kalle inn vitner, må det også være vitner på den andre siden. Hvis Bolton skal vitne, må også Hunter Biden kalles inn, sier Dershowitz.

Publisert: 30.01.20 kl. 09:23

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser