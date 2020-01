Økt spredning: Kinas helseminister, Ma Xiaowei, gir nye opplysninger om coronaviruset under en pressekonferanse søndag. Foto: Thomas Peter/Reuters

Nye funn om coronaviruset: Smitter før symptomene vises

Kinas helseminister presenterer nye opplysninger om coronaviruset.

Spredningen av det nye coronaviruset i Kina ser ut til å øke i omfang, melder Kinas nasjonale helsekommisjon søndag. Mer enn 2000 personer er smittet rundt om i verden. 56 er omkommet, alle kinesiske statsborgere.

Kinas helseminister, Ma Xiaowei, sier under en pressekonferanse at myndighetenes kunnskap om det nye viruset er begrenset og de er usikre på risikoen knyttet til mutasjoner av viruset, melder Reuters.

Smitter under inkuberingstiden

Xiaowei sier at inkubasjonstiden, perioden mellom smittetidspunktet og sykdomsutbruddet, for coronaviruset kan variere fra én til 14 dager. Viruset er smittsomt under inkubasjonstiden, som altså betyr at sykdommen kan smitte også før symptomene vises.

Det skiller det nye viruset fra SARS-viruset, som også oppsto i Kina og førte til at nesten 800 personer døde i 2002 og 2003.

Myndighetene påpeker sier at coronaviruset er annerledes fra SARS-viruset på flere måter.

– Ut fra det vi vet så langt, er ikke denne sykdommen like kraftig som sars-viruset var, sa det kinesiske folkehelseinstituttets leder Gao Fu på en pressekonferanse i Beijing søndag.

Myndighetene vil øke innsatsen i å forhindre smittespredningen, som hittil har bestått i å stenge av offentlig transport og kansellere store begivenheter, sier Xiaowei videre.

En tredje person smittet i USA

Viruset har spredd seg til kinesiske byer som Beijing og Shanghai, USA, Thailand, Sør-Korea, Japan, Australia, Frankrike og Canada.

Amerikanske myndigheter bekrefter at de har registrert en tredje person som er rammet av coronaviruset.

Ytterligere 1000 mennesker i Wuhan kan være smittet av coronaviruset i tillegg de smittetilfellene som allerede er bekreftet, sier byens ordfører, Zhou Xiangwang ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV.

Hittil er det bekreftet til sammen 1.975 tilfeller av virussmitte i Kina, de aller fleste er i Hubei-provinsen der Wuhan ligger.

Så langt finnes det ingen vaksine. Men folkehelseinstituttet i Beijing kunngjorde søndag at forskere nå har klart å isolere viruset, noe som vil være et viktig skritt på veien for å kunne utvikle en vaksine.

