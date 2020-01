Slik har Corona-viruset spredd seg

Corona-viruset kan nå en topp i løpet av den neste uken til ti dager, ifølge kinesisk forsker. Flere land vil nå evakuere sine statsborgere fra områder rammet av coronaviruset i Kina.

Det er nå flere tilfeller av Corona-viruset enn det var av SARS-viruset i 2002 og 2003, ifølge nyhetsbyrået AP.

Likevel er det langt færre døde.

På verdensbasis var det natt til onsdag 6057 bekreftede tilfeller av viruset. 132 personer har dødd av viruset.

Den kinesiske forskeren Zhing Nanshan sa til landets statskanal at smitten ikke vil øke i stor grad. Han spår at smitten vil nå en topp i løpet av en uke til ti dager, ifølge Straits Times.

Både Frankrike og Tyskland har bekreftet tilfeller av viruset, som også har nådd USA og Canada.

Onsdag ble også det første tilfellet av viruset påvist i Finland, melder Yle.

Det skal være en 32 år gammel kinesisk turist som er smittet. Dette er det første tilfellet påvist i Norden.

I Tyskland er fire personer smittet, som jobbet i samme bedrift. En av dem var i tiden før på et jobbarrangement med en kollega fra Kina. Kun dager senere var de tre andre også smittet, ifølge The New York Times.

Alle de fire er isolert og mottar behandling. Onsdag skal 40 personer, som har vært i nær kontakt med de smittede, testes for viruset.

Frankrike var det første landet i Europa som bekreftet coronaviruset. En av de smittede i Frankrike er en kinesisk turist i 80-årene, ifølge The Local France.

Pustevansker

Fredag offentliggjorde kinesiske forskere en flere funn fra en studie av 41 tidlige pasienter med coronaviruset i forskningsmagasinet The Lancet.

Studiene konkluderte med at viruset kan smitte mellom mennesker og spre seg mellom byer.

SPREDT TIL FLERE LAND: På verdensbasis var det natt til onsdag 6057 bekreftede tilfeller av viruset. Foto: STRINGER / EPA

Alle pasientene hadde lungebetennelse, de fleste hadde feber og hostet og mer enn halvparten hadde vanskeligheter med å puste.

Australske forskere har som det første landet utenfor Kina, greid å isolere og dyrke fram Corona-viruset, skrev australske medier tidligere onsdag.

Det vil kunne gjøre det mulig å utvikle en vaksine.

Vil evakuere

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Japan og USA allerede evakuert flere hundre av sine statsborgere. Flere diplomater er blant de evakuerte.

Frankrike, Tyskland, Spania, Australia og Storbritannia vil evakuere sine innbyggere. Onsdag blir det første flyet sendt fra Paris for å evakuere franskmenn uten symptomer på viruset. Alle passasjerene vil bli satt i karantene.

De som allerede viser sypmotmer vil bli hentet på et senere tidspunkt, og få behandling i Paris, opplyste landets transportminister Jean-Baptiste Djebarri.

Flere land ser også på muligheter for å evakuere sine statsborgere. Nederland, Russland og Sør Korea ser på mulighetene for å få sine statsborgere hjem.

Flere flyselskaper, som British Airways og KLM, har innstilt alle sine flyginger til Kina.

Det hvite hus har fortløpende samtaler om å stanse all flytrafikk til og fra Kina

– Følger utviklingen nøye

Norske borgere er ikke forpliktet til å orientere norske myndigheter om reiser og opphold i utlandet, og UD kan derfor ikke med sikkerhet si hvor mange som befinner seg i området.

– UD følger utviklingen nøye, og vurderer fortløpende behov for eventuelle tiltak, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Siri R. Svendsen i en e-post til VG.

Departementet svarer ikke på om det foregår samtaler om evakuering på nåværende tidspunkt.

Hun opplyser at UD sender oppdateringer til norske borgere som har registrert seg på reiseregistrering.no, og oppfordrer norske reisende til å registrere seg deg.

Publisert: 29.01.20 kl. 15:28 Oppdatert: 29.01.20 kl. 19:27

