Brukte riksvåpenet under skipsdåp – nå tar UD kontakt med selskapet

Norges Riksløve prydet et av innslagene under Viking Cruise’s dåpsseremoni i Los Angeles. Ser ut til å være i strid med reglene, sier Utenriksdepartementet.

Lanseringen av cruiseselskapets nye Viking Expeditions-ruter fant sted i Los Angeles 15. januar.

Artisten Sissel Kyrkjebø var invitert til å opptre på arrangement, og til å lede dåpsseremonien for Viking Cruises’ nyeste skip Viking Jupiter.

På et av bildene fra arrangementet står Kyrkjebø iført bunad, med det norske riksvåpenet i bakgrunnen; en gull-løve på rød bakgrunn med gullkrone på hodet og gull-skjeft syløks i labbene.

– Den bruken som vi ser på bildet, ser ut til å være i strid med reglene, sier pressetalsperson Ane Håvardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet, som har ansvar for å overvåke bruk av Norges Riksløve.

Bruk av riksvåpenet er fastsatt i kongelig resolusjon av 20. mai 1927.

Her heter det blant annet at «Riksvåbenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet», og at riksvåpenet ikke kan brukes «til skilting, annonse eller reklame m.v.».

– Fra bildet ser det ut som at rederiet har benyttet seg av det norske riksvåpenet under dåpsseremonien av Viking Jupiter i januar. Utenriksdepartementet vil derfor ta kontakt med rederiet, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD etter at VG presenterer bildene for departementet.

Avviser kommersiell bruk

Kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland, som uttaler seg på vegne av Viking Cruises, avviser at selskapet har forsøkt å utnytte riksvåpenet kommersielt.

– Gudmor for Viking Jupiter, Sissel Kyrkjebø brukte en øks, lik den som fremstilles i riksvåpenet, som symboliserer Olav den helliges martyrøks, da hun døpte Viking Jupiter i Los Angeles. Det ble gjort en referanse til riksvåpenet under innslaget for å illustrere symbolikken, sier Mørland.

– Begrensningene i bruk av riksvåpenet er ifølge UDs retningslinjer til for å ikke gi et «uriktig gir inntrykk av at den som benytter riksvåpenet innehar noen offentlig stilling eller tjeneste». I dette tilfelle kan det ikke være tvil om at verken Viking eller noen av de involverte i dåpen ga inntrykk av dette, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Flere tilfeller av uriktig bruk

Det er ikke lenge siden den svenske klesgiganten H&M fikk refs av UD etter at de lanserte en genser hvor symbolet på knappene hadde flere likhetstrekk med riksvåpenet.

UD ba dem om å trekke genseren fra markedet.

I 2015 skrev VG om russebussen «Løvebakken», som hadde dekorert baksiden av bussen med en drikkende riksløve. De mottok et klagebrev fra UD og ble bedt om å fjerne riksvåpenet umiddelbart.

Ifølge UD ble bussen rammet av straffelovens §328 om uhjemlet bruk av nasjonale våpen, og kunne ha blitt straffet med bøter eller fengsel på opp til tre måneder.

Russen fjernet symbolet, mens syntes det var rart at UD brukte så mye tid på det de anså som en «ubetydelig sak».

Til og med NRK har fått refs for misbruk av riksvåpenet.

I 2004 reagerte UD sterkt på statkanalens bruk av riksvåpenet som logo og gulvdekorasjon i programmet «Brød og Srikus». NRK mente selv at de hadde prøvd å gjøre logoen sin annerledes fra riksvåpenet, men UD mente det ikke var godt nok.

Fritt fram etter unionsoppløsningen

Bruken av riksvåpenet har ikke alltid vært forbudt.

Ifølge tidligere fagdirektør i diplomatseksjonen til utenriksdepartementet, Lars Løberg, er det takket være Aftenposten at misbruk av riksvåpenet ble straffbart.

Han forteller til Aftenposten at det var fritt frem for bruk av riksvåpenet etter unionsoppløsningen i 1905.

Aftenposten mente at riksvåpenet skulle være symbolet på Norge som selvstendig rike og på vår ærerike historie. De mente skiltet burde være fritatt for å tjene som reklameskilt for privatpersoner og mer eller mindre seriøse bedrifter, forklarer Løberg til avisen.

Avisen begynte derfor å kartlegge hvor ofte riksvåpenet ble brukt.

Da fant de ut at minst ti banker og forsikringsselskap bare i Oslo brukte riksvåpenet som firmamerke: tre agenter og meglere, en speditør, et hotell, en sigarforretning, en telefonfabrikken og flere forretninger.

– Kort fortalt førte initiativet fra Aftenposten til at Straffeloven i 1926 fikk en tilføyelse som innebar straff for uberettiget bruk av riksvåpenet, sier Løberg til Aftenposten.

