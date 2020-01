EVAKUERT: Flere franske statsborgere er blitt evakuert til Frankrike. En av dem har symptomer på viruset. Foto: PASCAL GUYOT / AFP

Coronavirus påvist i Sverige

Svenske medier melder at en person har fått bekreftet coronaviruset i Jönköping i Sverige.

Folkehelsemyndighetene bekrefter at en kvinne er smittet, ifølge Aftonbladet.

Pasienten får behandling på sykehuset i Ryhov Jönköping.

– Det er ikke uventet med ett eller enkelttilfeller med tanke på at vi reiser mye og det gikk inn i vår vurdering at det kunne skje. Lignende tilfeller er også blitt identifisert i et flertall andre land, sier Karen Tegmark Wisell, avdelingssjef hos Folkehelsemyndigheten.

Expressen skriver at kvinnen som er smittet har besøkt Wuhan-området i Kina. Virusutbruddet antas å ha startet der.

Hun begynte å få symptomer som hosting etter hun returnerte til Sverige 24. januar.

I underkant av 9.000 personer er smittet på verdensbasis. 213 personer har dødd av viruset, og 171 personer er friskmeldt.

Det er ikke meldt om dødsfall utenfor Kina.

Torsdag erklærte Verdens helseorganisasjon viruset som en «internasjonal folkehelsekrise».

