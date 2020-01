SKAL ISOLERES: Interneringsleiren for flyktninger på Christmasøya i Indiahavet, her fra 2009. Foto: ANDREA HAYWARD / AAP

Vil isolere virusevakuerte på omstridt flyktningøy

Australia vil sende statsborgere fra virusutsatte områder i Kina, til karantene på «Juleøya» i Indiahavet – 2600 kilometer fra fastlandet.

Det dreier seg i første omgang om de «mest sårbare og isolerte» av de 600 australske borgerne som befinner seg i Hubei-provinsen i Kina, ifølge The Guardian.

Det er i denne provinsen, i byen Wuhan, at det nye coronaviruset 2019-nCoV antas å ha brutt ut i desember. Området har den siste uken vært isolert for å begrense spredning av viruset.

Evakueringen fra Wuhan skal etter planen skje i samarbeid med New Zealand, som har 50 innbyggere i byen.

Globalt er 7700 mennesker bekreftet smittet av det nye coronaviruset, og 170 dødsfall knyttes til viruset. Foreløpig er det kun registrert dødsfall i Fastlands-Kina.

14 dagers karantene

Christmasøya, eller «Juleøya», ligger i Indiahavet – 2600 kilometer fra det australske fastlandet.

Her har Australia opprettet en interneringsleir for asylsøkere, hvor det på nåværende tidspunkt bor en tamilsk flyktningfamilie på fire.

FOR ASYLSØKERE: Inngangspartiet til den omstridte interneringsleiren på Christmasøya. Foto: ANDREA HAYWARD / AAP

Nå skal potensielt virussmittede personer bli satt i karantene i de samme fasilitetene i opptil 14 dager, som tilsvarer inkubasjonstiden for sykdommen.

Australias statsminister Scott Morrison sier at regjeringen vil evakuere borgerne fra Hubei-provinsen så raskt som mulig.

– Vi tok en beslutning i morges om å forberede en plan om å tilby assisterte returreiser for isolerte og sårbare australiere i Wuhan og Hubei-provinsen, sier Morrison ifølge The Guardian.

– Dette vil naturligvis bli gjort i tett samarbeid og i dialog med den kinesiske regjeringen.

Ingen garanti for evakuering

De evakuerte australierne vil selv måtte dekke deler av, eller alle kostnadene for transporten og karanteneoppholdet.

Morrison la også vekt på at det er et begrenset vindu for å hente hjem utenlandske statsborgere fra Kina.

Dermed vil de prioritere australiere på kortvarige opphold, eller dem som er uten familie og støtte.

– Vi fokuserer spesielt på de mer sårbare delene av den gruppen. Det er unge folk, særlig spedbarn, og eldre, sier statsministeren.

Samtidig er han tydelig på at myndighetene ikke kan garantere at evakueringen faktisk gjennomføres.

– Hun brøt ut i tårer

Interneringsleiren på Christmasøya har blitt hardt kritisert i debatten om Australias asylpolitikk.

Til tross for at fasilitetene på nåværende tidspunkt kun huser en familie på fire, har asylsenteret så langt kostet australske skattebetalere 247 millioner norske kroner, ifølge The Guardian.

Avisen skriver også at familien var uvitende om statsministerens beslutning om å bruke leiren til karantene, frem til de ble kontaktet av frilansjournalisten Rebekah Holt.

– Det var tøft, hun (familiemoren, journ.anm.) brøt ut i tårer, sier Holt til The Guardian.

Torsdag opplyste imidlertid innenriksminister Peter Dutton at området der familien bor, vil være helt separert fra det isolerte området til de evakuerte personene.

MELBOURN: Demonstranter protesterte i september mot den australske regjeringens beslutning om å plassere flyktningfamilien fra Sri-Lanka på den avsidesliggende øya i Indiahavet. Foto: WILLIAM WEST / AFP

Jobber med å hente hjem nordmenn

Myndighetene i Japan, USA, Frankrike og Indonesia har iverksatt evakuering av sine innbyggere fra de virus-berørte områdene i Kina.

Torsdag kom også nyheten om at Utenriksdepartementet jobber med å få nordmenn ut av området.

– UD har kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei- provinsen i Kina. Sammen med andre europeiske land arbeides det med å legge til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som har uttrykt ønske om dette, sier pressetalsperson Siri Svendsen til VG.

UD fraråder reiser til provinsen som ikke er strengt nødvendige.

