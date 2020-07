PÅ VEI MOT HAWAII: Orkanen «Douglas» her like ved Hawaii. Foto: NOAA

Unntakstilstand på Hawaii: Orkanen «Douglas» på vei mot Oahu og Kauai

Orkanen «Douglas» kan bli den tredje orkanen i moderne historie til å treffe Hawaii. Guvernør David Ige har allerede erklært unntakstilstand.

Nå nettopp

– «Douglas» vil passere farlig nær eller over Hawaii-øyene søndag og natt til mandag, og har med seg en trippel trussel: Farlig vind, flommende regnvær og farlig høye bølger, skriver U.S. National Hurricane Center søndag.

Ifølge CNN vil orkanen, dersom den treffer Hawaii, være den tredje orkanen i moderne historie til å treffe øygruppen. Det har riktignok vært både tropiske stormer og flere orkaner har vært tett på øygruppen, men at «øyet» til en orkan treffer Hawaii har ifølge nyhetskanalen kun skjedd to ganger siden 1900. Orkanen «Dot» i 1959 og orkanen «Iniki» i 1992.

– Det er ganske vanlig at orkaner er på vei mot Hawaii, men ofte forsvinner de eller i det minste svekkes veldig før de treffer øyene, sier forsker Phil Klotzbach ved Universitetet i Colorado til CNN.

INGEN Å SE: Søndag formiddag var verdenskjente Waikkiki Beach tom for mennesker. Foto: Eugene Tanner / AP

Ifølge Universitet på Hawaii har kun fem orkaner eller tropiske stormer gjort store skader på øygruppen siden 1950, skriver nyhetsbyrået Reuters.

«Douglas» har med seg vindkast i opptil 40 sekundmeter, vannstanden kan stige med opptil én meter.

Søndag så orkanen til å passere nord for Maui, på vei mot Oahu og Kauai. Klokken 14 lokal tid var «Douglas» rundt 80 kilometer nord for Kahului, 160 kilomøter øst for Honolulu og beveget seg west-nordvest i rundt 25 kilometer i timen.

«Douglas» ifølge CBS den første orkanen til å true USA siden coronautbruddet i mars. Fredag erklærte guvernør David Ige unntakstilstand på Hawaii.

Orkanen er nå kategorisert som en kategori 1-orkan, justert ned fra kategori 3 på skalaen som går til kategori 5.

Publisert: 27.07.20 kl. 03:19

Les også

Mer om Hawaii Ekstremvær

Fra andre aviser