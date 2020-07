NYTT UTBRUDD: Knappe tre uker etter at Spania åpnet opp igjen, ble det oppdaget nye større utbrudd i de nordlige regionene Catalonia og Aragón. Dette bildet fra stranden i Barcelona ble tatt på søndag – samme dag som byen annonserte strengere tiltak for å stoppe utbruddet. Foto: NACHO DOCE / X01629

Regjeringen svarer: Derfor er det uaktuelt å farge deler av Spania «grønt»

Selv om noen spanske regioner knapt har hatt coronasmitte den siste tiden, vil norske myndigheter trolig farge hele landet «rødt» denne uken.

I så fall må nordmenn som har vært langt unna de nye verstingregionene i Spania også i karantene. For regjeringen fastholder at det bare er for Sverige, Danmark og de andre nordiske landene at de vil lage reiseråd på regionnivå.

– Vårt utgangspunkt er at vi vurderer smittesituasjonen i EØS/Schengen på landnivå, mens smittesituasjonen i Norden vurderes på regionnivå, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Høyre i en e-post til VG.

At smitten har skutt i været i regionene Catalonia og Aragón er hovedgrunnen til at reiserådet for Spania trolig blir endret denne uken.

De flest regionene oppfyller FHIs smittekrav med god margin. Ferske tall fra Det europeiske smittevernbyrået viser imidlertid at smitteveksten i disse fire «røde» regionene dytter landet over FHIs smittekrav.

Dette er kravet: Samlet sett har Spania nå 27,1 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. FHIs krav er at de må ha færre enn 20.

Sliter med nye utbrudd

Regionene nordøst i Spania så først utbrudd blant sesongarbeidere i landbruket, før det spredte seg inn til de store byene, deriblant Barcelona. Nå er det spanske helsedepartementet spesielt bekymret for utbrudd på Spanias populære nattklubber og barer.

Det spanske helsedepartementet opplyser til VG at nær 60 prosent av alle nye smittetilfeller er personer uten symptomer, men som er nærkontakter av bekreftet smittede.

HOPP I BARCELONA: Barcelona står nå i sentrum av et nytt utbrudd. Bildet av disse to kvinnene som så utover Barcelonas strender ble tatt på lørdag, mens politiet i byen ville stenge av store områder på bystrendene. Grunnen er at mange ignorerer myndighetenes råd om å holde seg hjemme under det nye utbruddet. Foto: Emilio Morenatti / AP

Samtidig har noen spanske regioner knapt sett ny smitte de siste 14 dagene.

– Det er særlig økning i smitte i de nordlige regionene Aragón og Catalonia som gir grunn til bekymring. Smittetallene i de fleste andre regionene i Spania er fortsatt lave, påpeker Helsedirektoratet i en pressemelding.

Likevel er det ikke aktuelt for regjeringen å la deler av Spania forbli grønt.

Regjeringen: Ikke aktuelt

Helsedepartementet sier det er knyttet mer usikkerhet til regionale tall i EØS/Schengen-land enn det er til tall fra våre nordiske naboer.

– Ifølge Folkehelseinstituttet er det rundt 800 regioner i landene i EU. Det vil være krevende å vurdere et så stort antall regioner, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i e-posten til VG.

GODT UNDER: På La Mata i Torrevieja var det i forrige uke klart merket opp hvor besøkende kan slå ut solsengene. Regionen Comunidad Valenciana – som Torrevieja ligger i – ligger langt under FHIs smittegrense. Foto: Klaudia Lech

– Det ville også kunne bli en svært uoversiktlig situasjon både for turister og for utøvelsen av grensekontrollen. Regjeringen har derfor konkludert med at det nå kun er aktuelt å vurdere smittesituasjonen på regionnivå i Norden, skriver statssekretæren videre.

Tallene for hvor mange smittede det er per 100.000 innbyggere er enkelt tilgjengelig for Spania – og du kan se dem i kartet over. Men regjeringen påpeker at de for EØS/Schengen har utfordringer blant annet på testing og testkapasitet. I

sin faglige vurdering, som VG har fått innsyn i, skriver FHI at «det er smittevernfaglig vanskelig å gi gode vurderinger om smittepresset på regionsnivå» for disse landene.

– Tallene som er tilgjengelige fra disse regionene, er ofte ikke sammenlignbare og det er store variasjoner i størrelsen på regionene. Usikkerheten økes jo mindre den geografiske enheten blir. Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt at land brukes som geografisk enhet utenfor Norden, mens Norden vurderes på regionnivå, skriver statssekretæren.

Publisert: 21.07.20 kl. 21:46

