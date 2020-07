VIL STOPPE SPREDNING: Etter å ha unngått smittespredning i lang tid, har Vietnam nå registrert flere nye coronasmittede innbyggere. Her fra en restaurant hvor det er mistanke om at en ansatt har coronaviruset. Foto: Hau Dinh / AP

Hevder mer aggressivt virus er oppdaget i Vietnam

Vietnamesiske myndigheter melder om et utbrudd av det som skal være en mer smittsom form for coronavirus i byen Da Nang.

Nå nettopp

Det skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax, som henviser til den offisielle portalen til Vietnams regjering.

– I løpet av sist helg testet fire innbyggere fra Da Nang positivt for COVID-19. To av dem er i en alvorlig tilstand og trenger respirator, skrives det på portalen til myndighetene.

Prøver gjort på disse personene skal vise at de er smittet av et type coronavirus som er mer smittsomt og fører til en alvorligere tilstand enn tidligere, meldes det videre.

Også Reuters melder at viruset skal være mer smittsomt enn tidligere former, og at det skal være tilsvarende det som er funnet i Bangladesh, Storbritannia og Irland.

les også FHI: Belgia kan bli «rødt» i slutten av uken

Reuters opplyser videre om at flyplassen på Da Nang, som er en turistmetropol for vietnamesere, var fullpakket mandag, da 80.000 personer ble evakuert.

Vietnam er blant landene i verden med lavest antall registrerte smittetall, ifølge VGs oversikt. De har heller ikke registrert noen coronadødsfall ennå.

Lørdag ble de første tilfellene registrert siden april, og søndag ble ytterligere tre tilfeller oppdaget, før elleve nye personer ble bekreftet smittet mandag. Dette har ført til at innbyggerne i Da Nang igjen må forholde seg til avstandsregler og at noen butikker må stenge for å begrense videre smitte.

les også Trump: – Det kommer til å bli verre før det blir bedre

Onsdag melder The Guardian at tilfeller også er registrert i Hanoi, Ho Chi Minh-byen og i en region sentralt i høylandet.

De skriver også at landets statsminister, Nguyen Xuan Phu, advarer om at hver provins og alle byene er i risikogruppen, samt at denne bølgen ser ut til å være annerledes enn den bølgen som traff landet tidligere i år. I tillegg frykter man nå at smittede i feriebyen Da Nang sprer smitten over hele landet når de drar hjem.

Olav Hungnes, seniorforsker ved avdeling for virologi i FHI, vil ikke ringe i noen alarmbjeller etter de nye oppdagelsene i Vietnam. Han sier de ikke har direkte kjennskap til coronaviruset som er oppdaget i Vietnam.

les også Tidligere smittevernoverlege fraråder utenlandsreiser i nærmeste fremtid

– Men informert gjetting tilsier at det bærer på en mutasjon som noen mener gir viruset høyere smittsomhet. Det er noe som er på hypotesestadiet, og ikke sikkert bevist. Virus med denne mutasjonen har i flere måneder vært den vanligste varianten i store deler av verden, inkludert i Norge, sier han til VG.

Etter det Hungnes kjenner til blir ikke folk sykere av denne mutasjonen, men muligens kan flere bli smittet.

– Vi tror andre forhold betyr mer. De tingene man gjør for å hindre smitte har mer å si enn denne lille endringen i viruset.

Publisert: 29.07.20 kl. 17:24

Les også

Fra andre aviser