Svenske campingplasser fylles opp med nordmenn: – Har ventet hele sommeren på å komme hit

CHARLOTTENBERG (VG) Da regjeringen ga grønt lys, pakket Roger bilen umiddelbart. På campingplassen Haganäset føler han seg hjemme.

Oppdatert nå nettopp

Her har det vært unormalt stille i sommer. Foran mange av campingvognene har gresset fått gro fritt siden starten av pandemien.

Nå har inntoget av norske campingturister begynt, etter at regjeringen fredag åpnet for karantenefrie reiser til ytterligere fire svenske len: Örebro, Östergötland, Kalmar og Värmland.

– Endelig åpent! Vi har ventet hele sommeren på å komme hit, sier Roger fra Skotterud i Innlandet, som bare har rukket å være på campingplassen en halvtime før VG møter ham.

Så langt i sommer har han og familien feriert i Nord-Norge, hvor trafikken fra Norgesferie-turister har vært merkbar. Det er noe helt eget ved campingplassen i Charlottenberg, innrømmer Roger.

– Jeg var overrasket over hvor fint det var i Nord-Norge, men det er her som er litt hjemme. Det blir en fin avslutning på sommeren og høsten, sier han.

PLANLEGGER MANGE HELGETURER: Roger har tenkt til å benytte seg av campingplassen de fleste helgene frem til vinteren kommer – så lenge ikke reiserådene endrer seg igjen. Foto: Bjørn Hellem

– Det er her vi slapper av

Et steinkast bortenfor campingvognen til Roger, har Walter fra Lørenskog begynt å fikse alt som har stått urørt i fire måneder. Vasking, klipping og fjerning av mugg står lørdag på tapetet.

– Vi har jobbet hardt hele tiden. Det blir kanskje et bad etterpå, sier han.

Nå er han fornøyd med at han utsatte ferien til august, slik at han får tilbringe alle ukene på Haganäset.

På perrongen til Leif Ove Olafsen fra Stange er de i full gang med å skru opp paviljongen.

– Vi har lengtet etter å komme hit. Det er her vi er om sommeren, det er her vi slapper av. Bare det å kunne ha det enkelt og slappe av helt, legge ting litt bak seg. Det er det vi har savnet, sier han.

VIL SLAPPE AV: Leif Ove Olafsen setter pris på mulighetene til å være ute og det gode naboskapet på Haganäset campingplass i Charlottenberg. Foto: Bjørn Hellem

Har kjørt 1,5 time for å grensehandle

Handlevogner toppet med brus, tobakk og godteri trilles lørdag morgen ut fra kjøpesenteret i Töcksfors i Årjäng kommune, rundt fem kilometer fra grensen. Parkeringsplassen har allerede begynt å fylle seg opp av biler med norskregistrerte skilter.

Det er André Guttormsen fra Fredrikstad særdeles fornøyd med at regjeringen endret reiserådene. Han har lørdag morgen kjørt én og en halv time fra hjembyen for å «harryhandle».

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har åpnet tidligere, for smittetallene er størst i Göteborg og Stockholm. Her er det nesten som i Norge, sier han til VG utenfor matbutikken Maximat på kjøpesenteret.

Sjekk smittetallene for Sverige i VGs coronaspesial.

I handlevognen hans finner vi blant annet flerpakninger med Coca-Cola på flaske, baconrull og spareribs. Prislappen på hele vognen; 1100 kroner.

– I Norge hadde det kanskje kostet 3500,-. Det er mye billigere å handle her. Hvis regjeringen hadde satt ned prisene, hadde vi ikke gjort dette, sier Guttormsen.

Han er ikke redd for å bli smittet når han handler i butikken.

– Her inne er det mye mer åpent enn en vanlig Rema- eller Kiwi-butikk i Norge, sier han.

GODTERI, BRUS OG BABYMAT: Monica og Anette fra Mysen var på kjøpesenteret klokken 08.45. De har ikke vært her siden februar, og synes det er deilig å være tilbake. I handlevognen ligger blant annet godteposer, Coca-Cola og babymat. Foto: Fredrik Solstad

– Dette har vi ventet på så lenge

Det er ikke bare de norske kundene som er fornøyde over å igjen kunne hamstre billig brus og godteri. På Maximat jubler de ansatte over køene i butikken.

– Nå er endelig nordmennene tilbake. Dette har vi ventet på så lenge. Det er helt fantastisk!, sier butikksjef Thomas Nilsson.

Allerede på onsdag begynte de å fylle opp med varer, i påvente av at grensen skulle åpne. Han sier at de også har tatt nødvendige forbehold for å forhindre smittespredning.

– Det er jo det viktigste. Hvis vi ser at det blir trangt, har vi folk som går rundt og sier ifra. Vi har et ansvar og kundene har et ansvar, sier han.

Flere svensker VG har snakket med i Årjäng sentrum, er glade for å se lange køer med nordmenn foran Systembolaget, som er Sveriges svar på Vinmonopolet.

– Det er hyggelig, vi har savnet dem. Nordmenn er litt gladere enn svensker, synes jeg, sier en svensk kvinne.

– Det er verdt turen

Jonas og Torbjørn fra Halden er blant de norske kundene som venter på å slippe inn på Systembolaget, som er Sveriges svar på Vinmonopolet. De har tatt turen hit fordi regjeringen på grunn av smittetallene fortsatt fraråder reiser til Strömstad, som ligger i Västra Götalands len.

KØ FRA MORGENKVISTEN: Køen med nordmenn utenfor Systembolaget i Årjäng sentrum strekker seg lørdag formiddag hundre meter utenfor butikken. Foto: Fredrik Solstad

– Det er et lite stykke å kjøre, men det er verdt turen. Det blir noen hundrelapper å spare; et brett med øl til prisen av to sekspakninger i Norge, sier Jonas.

– Det blir kanskje litt trøkk på grensen når dere skal tilbake?

– Det blir nok litt ventetid, men vi overlever, sier han.

Publisert: 25.07.20 kl. 11:17 Oppdatert: 25.07.20 kl. 14:00

Les også

Mer om Handel Butikker Sverige Coronaviruset Reiseråd Systembolaget

Fra andre aviser