«MÅ SE»: President i USA, Donald Trump, sier at han kommer til å takle dårlig å tape presidentvalget i november. Foto: Evan Vucci / AP

Trump vil ikke si om han kommer til å godta valgresultatet

President Donald Trump svarte at han «må se an» om han kommer til å godta valgresultatet i november i et intervju med Fox News.

Nå nettopp

Søndag gjorde Fox News et intervju med president Trump utenfor Det hvite hus. Da presidenten ble spurt om han kommer til å godta valgresultatet, ville han ikke gi et klart svar til «Fox News Sunday»-reporteren Chris Wallace:

– Kan du gi et direkte svar på om du kommer til å godta valgresultatet?

– Jeg må se det an. Jeg kommer ikke til å bare si ja. Jeg kommer ikke til å si nei, og jeg gjorde det ikke sist gang heller, svarer Trump.

Når han ble spurt om muligheten for å tape valget, svarer presidenten at han ikke takler å tape særlig bra.

– Jeg er ikke en god taper. Jeg liker ikke å tape. Jeg taper ikke ofte, sa han i intervjuet.

Å kunne avgi stemmer via post, som demokratene har ønsket etter utbruddet av coronaviruset, sa Trump at vil bidra til et «rigget valg».

Les også: Endrer valgloven i USA: Stater kan overstyre valgmenn

– Alle kan gjøre feil

I intervjuet ble også Trump spurt om sin håndtering av coronakrisen, som pekes ut som en av årsakene til at han sliter på meningsmålingene i noen stater.

– Jeg tror vi har en av de laveste dødsratene i verden, sier han, og refererer til tall fra European Centre for Disease Protection and Control (ECDC), som viser at USA ligger under Spania og Italia, men over land som Brasil og Sør-Korea.

Konfrontert med de høye smittetallene i landet, mener presidenten kommer av at det blir gjennomført flere tester i USA enn i noen andre land.

– Ingen land har gjort det vi har gjort når det kommer til testing. Vi er misunnelsesverdige i verdenssammenheng.

les også Fauci angriper Trump-allierte: – Det slår bare tilbake på dem

Selv om USA har økt kapasiteten, mener eksperter at det fremdeles ikke blir testet nok. Flere steder i USA har det blitt meldt om lange køer og folk som blir sendt hjem på grunn av manglende testutstyr.

I en tale i juni, sa Trump at han ville redusere antall coronatester for å få ned antall smittede i de offisielle statistikkene.

Trump sier at han tar ansvar for alt som har skjedd, fordi det er jobben hans. På spørsmål om han har gjort noen feil, svarer han:

– Jeg tenker at alle kan gjøre feil.

Likevel mener han at han kommer til å få rett til slutt – at viruset på et tidspunkt kommer til å forsvinne.

Det har så langt blitt registrert over 140.000 corona-dødsfall i USA, ifølge VGs talloversikt.

ANGRIPER TRUMP: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden mener at Donald Trump ikke vet hva han snakker om når det kommer til coronaviruset. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Biden: – Dødelig vanstyre

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, går i en uttalelse til angrep på Trumps håndtering av coronapandemien:

– De siste månedene har vist igjen og igjen at det er Donald Trump som ikke vet hva han snakker om når det kommer til covid-19. Han sa at viruset kom til å forsvinne. Han sa at alle som ville bli testet kom til å bli det. Han sa at viruset var under kontroll. Når det kommer til coronaviruset kan man ikke tro på et ord han sier.

Biden kritiserer Trump for å ikke gi mer ressurser til testing og smittesporing, og sier at hans «ignoranse ikke er et tegn på styrke».

– Det er på overtid at president Trump hører på noen andre enn seg selv når det kommer til hvordan man skal bekjempe dette viruset. Etter seks måneder med dødelig vanstyre spinner det enda mer ut av kontroll.

Mener Biden ikke er skikket som president

For en uke siden viste meningsmålinger at Trump sliter i tre delstater som han vant i sist presidentvalg.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder med seks prosentpoeng i Florida. I Arizona ligger de likt med 46 prosent. Men delstaten som har brakt mest oppsikt ifølge CNN er Texas, som også ser ut til å bli en vippestat, da Trump bare leder med ett prosentpoeng over Biden.

– Biden klarer ikke å sette sammen to setninger, sier Trump i intervjuet, og mener at demokratenes presidentkandidat ikke er skikket til å være president.

– For å være president, må du være skarp og tøff og så mange andre ting, sier han.

Publisert: 20.07.20 kl. 05:30

Les også

Fra andre aviser