Trump med «lov og orden»-møte: Sender føderale agenter til flere byer, ifølge Fox News

Donald Trump vil sende føderale agenter til byene Chicago og Albuquerque, ifølge Fox News. Avgjørelsen ventes offentliggjort av presidenten på et såkalt «lov og orden»-møte onsdag kveld.

Oppdatert nå nettopp

USAs president Donald Trump skal onsdag avsløre en videreføring av administrasjonens prosjekt «Operation Legend», melder Reuters. Det vil skje i en pressebrief onsdag.

Pressebriefen skal handle om hvordan presidenten vil gå fram for å bekjempe voldelig kriminalitet i byene.

«Operation Legend» programmet innebærer utsending av føderale styrker til delstater, og er et ledd i håndteringen av protestene som har herjet landet i kjølvannet av politidrapet på George Floyd i mai.

Tillater ikke «Trumps styrker»

Avisen Kansas City Star meldte tidligere i juli at 200 agenter ville bli utplassert i byen. Kansas City var først ut da «Operation Legend» ble rullet ut, men også i byen Portland i delstaten Oregon har føderale sikkerhetsstyrker rykket inn.

Der har deres inntog blitt kritisert av byens ordfører som «et angrep på demokratiet». Styrkene har vært uidentifiserbare, og har slått hardt ned på demonstrasjonene.

Nå skal agentene ifølge Fox News også innta byene Chicago og Albuquerque. begge byene har borgermestre fra det demokratiske partiet.

Borgermester Tim Keller i Albuquerque sier avgjørelsen er et «stunt» med en «åpenbar politisk agenda», og at Trump-administrasjonen «forsøker å oppfordre til vold».

– Det er ikke rom for Trumps hemmelige politi i vår by, raser Albuquerque-borgermesteren i en pressemelding. Byen er den største i delstaten New Mexico.

I pressemeldingen sendt ut av Keller, uttrykker også byens politisjef, Mike Geier, bekymring.

– Det som beskrives er ikke reell bekjempelse av kriminalitet, men politikk som står i veien for politiarbeid, sier Geier.

Chigagos borgermester Lori Lightfoot har tidligere kritisert Trump for den føderale innblandingen i hennes by.

– Under ingen omstendigheter vil jeg tillate Donald Trumps stryker å komme til Chicago og terrorisere våre innbyggere, skrev Lightfoot på Twitter tirsdag.

«Operation Legend»-programmet er ifølge det amerikanske justisdepartementet oppkalt etter fire år gamle LeGend Taliferro som ble skutt og drept i Kansas City den 29. juni.

De beskriver programmet som et samarbeid mellom FBI, Marshals Service og andre føderale politietater. Operasjonen er et svar på økt kriminalitet i Kansas City, hvor justisdepartementet opplyser at det allerede har skjedd over 100 drap i 2020.

– President Trump har gjort det tydelig at føderale myndigheter står klare og er villige til å hjelpe lokalt politi med å håndtere voldelig kriminalitet, sier justisminister William Barr i en pressemelding fra hans departement.

– Fire år gamle LeGends dødsfall er en fryktelig påminnelse om at voldelig kriminalitet er en trussel mot oss alle, sier Barr.

– Arresterer proaktivt

USAs sikkerhetsminister Chad Wolf sier at hans agenter nå proaktivt arresterer mistenkte.

Dette er kontroversielt. Det juridiske nettstedet Law and Crime påpeker at det er grunnlovsstridig å arrestere noen før de har brutt loven.

– Individer må stå til ansvar for sine handlinger. Når vi ikke gjør det, får vi hva vi ser i Portland i dag, sier Wolf. Byen har vært preget av voldsomme demonstrasjoner siden starten på juni.

les også LES OGSÅ: Mødre samler seg mot Trumps sikkerhetsstyrker: – Vi må beskytte barna våre

– Ved å benytte sikkerhetsstyrker som ikke identifiserer seg, tas det et nytt steg i retning av skremselstaktikk som virker mer dramatisk enn tidligere, sa seniorforsker Marianne Dahl ved PRIO til VG søndag.

Publisert: 22.07.20 kl. 21:03 Oppdatert: 22.07.20 kl. 21:25

Fra andre aviser