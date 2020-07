I USA: Klosteret tilhørende St. Felix of Cantalice ligger i Livonia, Michigan. Til VG sier direktør Suzanne Wilcox at de er i sorg. Foto: Dave Parker

I dette klosteret har 13 nonner dødd av coronaviruset

De 13 kvinnene i det amerikanske klosteret var i alderen 69 til 99. 12 av dem døde i løpet av en måned.

Tragedien utspant seg på et kloster i byen Livonia i den amerikanske delstaten Michigan.

Det begynte med 99 år gamle søster Mary Luiza Wawrzyniak. Hun døde i påsken. Den påfølgende måneden fulgte elleve av hennes medsøstre. Den trettende døde i juni.

I tillegg ble 18 andre syke, men de har siden blitt friske.

– En måned med tragedie

– Vi kunne ikke holde på sorgen og den emosjonelle påvirkningskraften. Vi gjorde som vi pleide, men den måneden var livet helt annerledes. Det var den mest tragiske perioden. Det var en måned med tragedie, bedrøvelse og sorg, sier direktør for klinisk helse ved Felician-søstrene i Nord-Amerika, søster Noel Marie Gabriel, til Global Sisters Report.

Først ble messen avlyst og det ble bare holdt nattverd. Deretter ble også dette avlyst og nattverden ble holdt på søstrenes rom. 9. april ble også dette avlyst.

– Søstrene i Presentation of the Blessed Virgin Mother-klosteret, så vel som alle i provinsen, holder fortsatt på å takle tapet av så mange søstre, sier direktør for misjonsfremmelse Suzanne Wilcox English til Time.

I en uttalelse til VG sier Wilcox at de er i sorg og at de takker for støtten.

MINNESTEIN: Utenfor klostret i Livonia minnes nonnene. Foto: Dan Stockman, Global Sisters Report

Kunne ikke samles

Det begynte ifølge Global Sisters Report med at to ansatte ble smittet. Deretter spredte det seg som ild i tørt gress, ifølge lederen av klosteret.

Søstrene som døde var alle pensjonerte. De hadde jobbet som lærere, professorer, rektorer, bibliotekarer , sykepleiere og organister. En av dem jobbet en periode som sekretær i Vatikanet.

Deres medsøstre kunne ikke delta i begravelsene på grunn av smittefaren. De har heller ikke kunnet spise sammen. Nå fryktet søster Mary Andrew Budinski hvordan det vil være å samles når så mange har gått bort.

– Jeg får frysninger av å tenke på det. Den rå sorgen kommer nok senere, sier hun.

Globalt har 61 nonner fra Felician-søstrene mistet livet som følge av pandemien. Det kan være det største tapet for et religiøst fellesskap siden influensa-pandemien i 1918.

Publisert: 24.07.20 kl. 20:35

