MISTENKT OFFER: En kvinne (86) er død, trolig av corona. Begravelsesarbeidere i fullt smittevernutstyr frakter henne i kiste over Negro-elven i Amazonas. Foto: Felipe Dana / AP

Brasil nytt coronaepisenter: Mener feilinformasjon dreper

I Amazonas kjører ambulansene fra sykehus til sykehus i jakten på en ledig seng. Gravlundene fylles opp av ofre som døde av «pustevansker». Situasjonen er ute av kontroll, ifølge Morten Rostrup i Leger uten grenser.

Begravelsesarbeiderne frakter kisten med en 86 år gammel kvinne over Negro-elven ved Amazonas’ hovedstad Manaus. Hun er et såkalt «mistenkt offer» av covid-19.

Coronaviruset har spredd seg i faretruende tempo oppover elven og inn i avsidesliggende steder i regnskogen der urbefolkningen bor. Amazonas har nå dobbelt så høy dødelighet som andre steder i Brasil.

– Det er ganske så katastrofalt i Manaus-regionen. Sykehuskapasiteten er sprengt. Jeg har hørt om ambulanser som kjører fra sykehus til sykehus fordi de ikke får tak i noen senger, de blir bare sendt videre, sier overlege og Leger uten grenser-veteran Morten Rostrup til VG.

VÅRENS DØDE: Korsene over døde fra april og mai fyller en ny del av Noss Senhora Aparecida-gravlunden i Manaus. Foto: Felipe Dana / AP

Dør uten diagnose

WHO har erklært at Brasil er coronavirusets nye episenter i verden. Over 555.000 er registret smittet (nest flest i verden, etter USA) og mer enn 31.000 personer har dødd. Men trolig er tallene langt høyere.

86-åringen og tusener av andre begraves uten å ha blitt testet eller obdusert. De døde av «respirasjonsvansker», heter det seg. I april og mai var det over 4300 begravelser i Manaus. Bare fem prosent av dem var påviste coronadødsfall, ifølge nyhetsbyrået AP.







ERFAREN: Morten Rostrup i Leger uten grenser er spesialist i indremedisin, og har jobbet verden rundt for organiasjonen.

– Mange får ikke diagnosen. Bare de som kommer til sykehus blir testet, forklarer Rostrup, som ofte reiser til Brasil og har fulgt nøye med på coronapandemien i landet.

Han har tidligere jobbet med ebola i Vest-Afrika og behandler i dag coronapasienter ved Oslo universitetssykehus.

Derfor er Brasil så hardt rammet

Leger uten grenser bistår helsevesenet med å håndtere pandemien i São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista og Manaus. Organisasjonen forsøker nå å ta seg inn i regnskogområdet, der viruset skaper store utfordringer for urbefolkningen som knapt har tilgang til helsevesen.

LAGDE SIN EGEN MEDISIN: Mangelen på helsetilbud er stort i Amazonas. Pedro dos Santos, leder for en urfolksforening i Manaus, forteller til AP at han drakk te av sikorirot, hvitløk og lime da han var plaget av høy feber i ti dager. Foto: Felipe Dana / AP

Hvorfor er Brasil spesielt hardt rammet av coronaviruset? Rostrup peker på flere årsaker:

Mange brasilianere lever i fattigdom. De har dårlig tilgang til rent vann og sanitære forhold. Dette gjør det krevende å ha god håndhygiene.

I favelaene i storbyer som Rio de Janeiro og São Paulo bor folk svært tett. De har ikke mulighet til å holde avstand til hverandre.

Mange lever fra hånd til munn, og er avhengig av å gå ut for å jobbe hver dag. De kan ikke holde seg hjemme.

Det offentlige helsevesenet, som tar seg av 75 prosent av befolkningen, er hardt presset etter flere år med reduksjon i senger og mindre bevilgninger.

Mange i Brasil har tilleggssykdommer som diabetes og fedme. Dette øker sjansen for å bli alvorlig syk av corona. 66 prosent av dem som fikk respiratorbehandling i Brasil overlevde ikke, viser statistikk fra landets helsemyndigheter.













UNDERSØKER: En ambulanselege undersøker en eldre mann som like før døde i sitt hjem.

«Mange unødvendige dødsfall»

Men like avgjørende for katastrofen er sviktende politisk ledelse i Brasil, mener Rostrup. Han har, i likhet med flere, fulgt Brasils president Jair Bolsonaros uttalelser med skrekk. «Hva så? Hva vil du jeg skal gjøre?» har vært presidentens holdning til rekordhøye dødsfall.

– Presidenten avfeier mye av betydningen av viruset, og mener det er unødvendig med sosial distanse, mens noen guvernører forsøker å holde en viss lockdown og kontroll. Brasils politikere gir motstridende informasjon, og dette har ført til veldig mange unødvendige dødsfall, sier Rostrup.

Ett bevis på det politiske kaoset er at landet har mistet to helseministre siden pandemien startet. Den ene fikk spraken, den andre gikk selv etter én måned. Årsaken var konflikt med president Bolsonaro om corona.

Rostrup advarer mot at mangelen på politisk enighet om pandemien vil føre til at enda flere dør.

LEVER SOM FØR: Folk samler seg på en bar i Manaus i Amazonas 24. mai, til tross for pandemiens herjinger er langt fra over i området. Foto: Felipe Dana / AP

Var et foregangsland

Det er ikke første gang Brasil er rammet av en farlig epidemi. Men i motsetning til nå, har landet tidligere blitt ansett som en global pioner i sitt krisearbeid.

Da hiv-epidemien slo til på 1980-tallet var Brasil et foregangsland, ifølge overlege Rostrup. Landet var blant de første til å gi gratis behandling til dem med infeksjonen, og myndighetene kjempet for at legemiddelindustrien skulle sette ned medisinprisene.

Under zika-epidemien i 2016 tok myndighetene viruset på største alvor, og satte blant annet i gang forskning på genmanipulert mygg.

Også denguefeber har myndighetene respondert bra på, mener Rostrup.

– Men dagens politiske ledelse forstår rett og slett ikke situasjonen. Coronapandemien i Brasil ser ut til å komme ut av kontroll. Det er trist å se, for det er relativt enkle midler som kunne hatt stor effekt, som sosial distansering og god hygiene.

