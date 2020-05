LØSNER OPP: Danmark utvidet mandag listen over formål som tillater innreise til landet fra Norden og Tyskland. Danskene selv reiser fritt til Sverige. Foto: Annemor Larsen, VG

Nå kan du besøke kjæresten i Danmark

... men du må kunne dokumentere forholdet.

Nå nettopp

Den danske regjeringen stengte 14. mars landets grenser for utenlandske statsborgere uten oppholdstillatelse eller det de kaller «anerkjennelsesverdige formål».

Fra mandag av slipper Danmark imidlertid litt opp på innreisereglene fra Norden og Tyskland. Kjæresteforhold har blitt føyd til listen over ærender som kvalifiserer for innreise.

Men forholdet må oppfylle noen kriterier.

«Ifølge politiet er det i utgangspunktet et krav at den utenlandske kjæresten kan dokumentere et minst seks måneder langt forhold med bilder eller SMS. Man må ha vært fysisk sammen, og ikke bare ha korrespondert», fremgår det av listen, ifølge danske Politiken.

I tillegg må du være villig til å gå i karantene når du kommer hjem igjen.

Nordmenn oppfordres fortsatt til å unngå utenlandsreiser, og ved retur fra land med åpne grenser, må man altså i karantene i 10 dager.

Lov å reise til besteforeldre

Fra mandag av vil også personer fra Norden og Tyskland få lov til å reise til Danmark om de eier et sommerhus i Danmark, har besteforeldre eller barnebarn i Danmark, eller om de har forretningsreiser i landet som kan utføres i henhold til smittevernreglene.

I tillegg skal den danske regjeringen innen 29. mai ta en ny vurdering på grensekontrollen, som del av den gradvise gjenåpningen av landet.

Men det er ifølge Politiken fortsatt utbredt skepsis overfor Sverige, på grunn av landets smittevernsstrategi, med færre forbud og flere anmodninger. Dødstallet er også høyere i Sverige enn i de andre skandinaviske landene.

Svenske myndigheter har ikke stengt landets grenser, men fraråder også unødvendige utenlandsreiser.

Dansker ferierer i Sverige

Søndag kveld stoppet trafikken over Øresundsforbindelsen, som går mellom København og Malmö, helt opp. Årsaken var at svært mange danske reisende skulle hjem fra Sverige.

Køen var på det meste på seks kilometer, og det var fortsatt kø mandag morgen.

– Det er en veldig merkelig situasjon at dansker kan reise fritt i Sverige, og shoppe, og sitte på uteserveringssteder, samtidig som svensker ikke kan reise til Danmark for å besøke et familiemedlem, sier ordfører i Lund, Philip Sandberg, til Politiken.

Han påpeker at det i svenske Skåne kun er halvparten så mange døde som i den danske hovedstaden.

Ordføreren oppfordrer nå Danmark til å åpne grensene for dem som bor i de gamle danske områdene Skåne, Halland og Blekinge.

– Vi har en meget lav smittespredning. For meg er København mer som min hovedstad enn Stockholm er. Jeg er oftere i København. Vi ligger 38 kilometer fra København og 500 kilometer fra Stockholm, påpeker Sandberg.

Publisert: 25.05.20 kl. 21:46

Les også

Mer om Danmark Grensekontroll Sverige Coronaviruset Karantene

Fra andre aviser