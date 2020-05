STENGER DØRENE: Morten Sohlbergs restaurant Blenheim stengte dørene da coronaviruset rammet byen. Dørene vil aldri åpnes igjen. Foto: Thomas Nilsson/Catarina Lundgren Åstrom

Viruset tvinger Morten til å legge ned sin New York-restaurant

NEW YORK (VG) Ingen gjester som skåler i lavendel-mojitos og ingen servitører som bærer ut breserte oksebryst eller ferske gårdsegg til forventningsfulle gjester.

Thomas Nilsson

Det er over en måned siden det var liv og røre hver dag her. Nå er baren forlatt og bordene står tomme.

Blenheim Restaurant på 12. gaten i New Yorks pittoreske bydel West Village er som mange andre restauranter i hardt coronarammede New York stengt ned.

Morten Sohlberg (50), som vokste opp i Oslo og Asker og flyttet til New York i 1995, og hans kone Min Ye (47), åpnet i 2005 restauranten Smörgås Chef på samme adresse.

Ni år senere totalrenoverte de lokalene og kalte den Blenheim, døpt etter deres egen gård nord i delstaten New York, hvor de dyrker frem råvarene som brukes på kjøkkenet på Manhattan.

Amerikanske superkjendiser elsket restauranten. Nå er festen over.















FESTEN OVER: Blenheim var populær hos gjestene. Nå er restauranten stengt. Og den vil ikke åpne igjen.

– Det er ingen sjanse for å drive restauranten videre etter denne krisen, sier Morten Sohlberg til VG.

– Selv om de åpner opp New York i sommer, vil det ta lang tid før restaurantene fylles med folk igjen. I en bransje som allerede har det tøft med små marginer, er det umulig å drive en restaurant som bare er halvfull. Du kommer ikke til å ha råd til å betale husleien eller leverandørene. Jeg tror ikke folk innser hvor mange av New Yorks restauranter som aldri vil åpne dørene igjen.

DRIVER GÅRD: Morten Sohlberg driver to gårder et par timer nord for Manhattan. Han dro fra Norge til USA i 1995. Foto: Privat

Mange vil savne Sohlbergs restaurant.

– Kiefer Sutherland var i baren hele tiden. En gang stjal han vår juledekorerte elg, men han kom tilbake med den dagen etter. Ralph Fiennes var alltid her to, tre kvelder uken når han var i byen og Alicia Keys hadde en natt danseparty med sine venner lenge etter at vi hadde stengt, sier Sohlberg.

Han sier at Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jim Carrey, Bill Murray og stjernene fra «Sex In The City» også kom på middag.

– Vi tok godt vare på kjendisene våre og lot dem gjemme seg på kjøkkenet eller gå ut bakveien når det dukket opp paparazzifotografer, forteller han.

STJERNETREFF: Leonardo DiCaprio, Jim Carrey, Jennifer Lawrence og Bill Murray. Foto: AP/REUTERS

Nedleggelsen av Blenheim koster dyrt. De har åtte år igjen av leiekontrakten, men er nå i forhandlinger med gårdseier.

– Vi håper å bryte kontrakten mot å gi fra oss depositumet på 75 000 dollar, som tilsvarer tre husleier, sier Sohlberg.

– Restauranten har vært en stor del av livene våre i mange år, så det er veldig sårt å stenge den. Men jeg er mest bekymret for personalet vårt. Jeg var tvunget til å si opp mennesker som har jobbet for oss i 10–15 år. De er som familie og får lite hjelp av myndighetene nå. Jeg ønsker å hjelpe dem, men jeg har ikke penger, sier Morten til VG på telefon fra Den dominikanske republikk.

BONDELIV: Norske Morten Sohlberg med kona Min Ye og barna Edvard og Erik på gården Blenheim Hill Farm høsten 2018. Foto: Catarina Lundgren Åstrom

Det var dit Morten, kona og deres tre sønner evakuerte i begynnelsen av mars. De fikk låne huset til en venn. Derfra har de forsøkt å redde livsverket, som i tillegg til Blenheim, dreier seg om restauranten Smörgås Chef som de flyttet til Park Avenue – og to gårder i Catskills to timer nord for Manhattan:

Blenheim Hill Farm og Seven Ponds. Sohlberg håper å redde Smörgås Chef, siden han har et forretningssamarbeid med Scandinavian House som gjør at husleien reguleres etter inntektene.

Men de to gårdene er også hardt rammet av krisen.

– Jeg sitter konstant i telefonen. Jeg har 50 par som vil ha tilbake pengene sine for de planlagte bryllupene i vår og i sommer. Jeg forsøker å få dem til å booke om til dem neste år. Hvis ikke, vil de økonomiske konsekvensene bli altfor store for oss.







BEHOLDER GÅRDER: Morten Sohlberg eier to gårder i delstaten New York. Der arrangerer de blant annet bryllup. Alt er blitt kansellert.

Morten Sohlberg støtter nedstengningen av New York, selv om det er skadelig for ham.

– Med en intelligent tilnærming hadde vi trolig kunne åpnet opp gradvis nå, men med en så uansvarlig regjering og en idiot av en president, er det umulig.

Han opplyser at han har fått 10 000 dollar i kriselån fra myndighetene pr. bedrift han driver. Han har likevel måttet si opp 50 ansatte. Han anslår at coronakrisen vil koste ham rundt en million dollar, nærmere ti millioner kroner.

Lee Jacobs er advokat og partner i advokatfirmaet Helbraun Levy som spesialiserer seg på restaurantbransjen. Han har en konstant strøm av henvendelser fra restauranteiere som vil ha bistand til å reforhandle sine kontrakter med gårdeierne.

– Frem til vi har en vaksine, tror jeg ikke mange vil gå på restaurant. Dessverre tror jeg ikke det er noe som kommer til å redde de små, familieeide restaurantene. Jeg anslår at en tredjedel av restaurantene aldri vil åpne igjen, sier Jacobs, og legger til følgende:

– Det er trist, fordi det er noe av det som gjør New York til en så unik by. Det blir bare de store, upersonlige restaurantkjedene som overlever.

Publisert: 14.05.20 kl. 02:03

