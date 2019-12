Flere hus står i brann på høyden Rocuant i byen Valparaíso i Chile 24. desember.

Skogbranner har nådd storby i Chile: Måtte evakuere på julaften

Minst 120 hus er slukt av flammene i et fattig nabolag i den chilenske havnebyen Valparaíso.

Mange ble julaften tvunget til å samle sammen det viktigste å forlate husene sine i all hast – midt i feiringen. Mange har mistet alt de eier – også kjæledyr, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi beklager dypt brannen som rammer så mange familier i åsene i Valparaíso, og spesielt på julaften, skriver Chiles president Sebastián Piñera på Twitter.

Jordbruksminister Antonio Walker sier til CNN Chile at 120 hus er ødelagt av brannene, og at noen hus rett og slett «må ofres» for å redde de andre. Fordi nabolaget som brenner er fattig, er brannsikkerheten dårlig, sier han.

Det har ikke kommet meldinger om skadede mennesker.

Tror brannen er påsatt

Sent mandag kveld har Chiles regjering hatt krisemøte om brannen, skriver innenriksminister Gonzalo Blumel i en pressemelding.

Da har flammene foreløpig svidd av rundt 100 hektar med land i og rundt Valparaíso – byen som gjerne omtales som et chilensk ferieparadis, kjent for sine fargerike trehus.

Byen har et godt bevart sentrum fra kolonitiden som står på UNESCOs verdensarvliste.

Ordfører Jorge Sharp i Valparaíso sier til Canal 24 Horas at de tror brannene er påsatt, skriver NTB. Dette bekreftes også av provinsens guvernør:

– På grunn av hvordan brannen utviklet seg, voldsomheten og hvor den startet, er sannheten at det var en klar intensjon om å påføre familiene i Valparaísos øvre del, lavinntektsfamiliene, disse store skadene, sier Gonzalo de Dantec til CNN Chile.

Massiv branninnsats

Sterk vind og høye temperaturene forverrer situasjonen, og alle byens brannmannskaper er kalt ut for å bekjempe brannene i områdene Rocuant og San Roque, skriver NTB.

– For øyeblikket jobber nødetatene fra hele Valparaíso fra bakken og fra luften i to områder i en høyereliggende del av byen, sier ordfører Jorge Sharp.

Ifølge en pressemelding fra Chiles innenriksdepartement, er også ni helikoptre, fire fly og 54 brannenheter i regionen satt i sving for å få bukt med flammene.

Strømmen til om lag 90.000 kunder er kuttet som et forebyggende tiltak, skriver BBC.

Brannvesenet i byen opplyser på Twitter at evakueringen fortsetter gjennom natten, skriver NTB. De ber samtidig om at bilister hjelper brannmannskapene med transport.

